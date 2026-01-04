90 Minutos por la Vida: Hora, canal y cómo ayudar junto a Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés

Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano y el Club Sport Herediano se unen en una misma causa: los 90 Minutos por la Vida. La edición XXVI de esta cuadrangular benéfica se efectuará este domingo 4 de enero de 2026, en el Estadio Nacional. Y el objetivo de todos es ayudar en la lucha contra el cáncer infantil.

Según expresó Ricardo Chacón, quien integra el comité organizador, se cumplen 30 años desde que inició este proyecto de apoyo a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI).

Todo arrancó el 28 de mayo de 1996 y el punto de partida fue en el Estadio Eladio Rosabal Cordero; pero este domingo se juega una edición más, en la que el propósito sigue siendo el mismo.

Él dio un corte a las 7:15 a. m. y dijo que hasta el momento se habían vendido 16.000 boletos; pero que esperan que conforme avance este domingo, más familias decidan ser parte de este espectáculo donde se plasma la solidaridad del fútbol.

Las boleterías del Estadio Nacional estarán abiertas desde las 10 a. m. y hasta la hora de la actividad. Además, puede adquirir las entradas a través de SpecialTicket.net.

La edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida se disputa este domingo 4 de enero en el Estadio Nacional. (Albert Marín )

¿Dónde puedo ver los 90 Minutos por la Vida? Copiado!

Esta edición de los 90 Minutos por la Vida será transmitida por Repretel Canal 6, a partir de las 4 p. m. y también podrá encontrar todos los detalles en nacion.com.

Para seguir esta cuadrangular con múltiples sorpresas, además tiene la opción de sintonizar la actividad benéfica en su emisora preferida: Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM).

90 Minutos por la Vida: ‘Capitanes somos todos’ Copiado!

Capitanes somos todos en 90 Minutos por la Vida

Agenda de 90 Minutos por la Vida Copiado!

10 a. m. Feria familiar en explanada del Estadio Nacional. Parque de inflables, juegos de mesa, Go-karts, videojuegos y stands de las marcas patrocinadoras.

12 m. d. Apertura de puertas para ingresar a las gradas del Estadio Nacional.

2 p. m. Partido preliminar de exseleccionados nacionales (2002, 2006 y 2010) vs. generadores de contenido.

4:30 p. m. Carrera de botargas.

La carrera de botargas tiene varios años de realizarse en los 90 Minutos por la Vida. (Marvin Caravaca)

4:45 p. m. Reconocimiento al Cuerpo Nacional de Bomberos

5 p. m. Todos los equipos desfilan hacia la cancha del Estadio Nacional.

5:15 p. m. Partidos de fondo

Partido 1: Cartaginés vs. Alajuelense (5:15 p. m.)

Partido 2: Herediano vs. Saprissa (5:40 p. m.)

Partido 3: Cartaginés vs. Herediano (6:15 p. m.)

Show musical a cargo de Los Ajenos y juego de pólvora

Partido 4: Saprissa vs. Alajuelense (7:15 p. m.)

8 p. m. Premiación y cierre de actividad

Así se juegan los 90 Minutos por la Vida Copiado!

Se jugarán partidos con dos medios tiempos de 15 minutos cada uno. Inmediatamente terminado el primer tiempo, los equipos harán el “cambio de cancha” para iniciar inmediatamente el segundo tiempo.

Si el juego termina empatado, se definirá al ganador con una serie de Shoot-outs.

Cada equipo tendrá la oportunidad de ejecutar 5 shoout-outs, cuya distancia hacia la portería es de 40 metros, con un tiempo límite de seis segundos.

De continuar el empate después de los 5 shoot-outs por equipo, se continuarán haciendo shoot-outs hasta que algún equipo falle.

El equipo que obtenga el triunfo de esta forma, se adjudica dos puntos, y el que perdió solamente conserva un punto.

El ganador del torneo será el que acumule la mayor cantidad de puntos en los partidos que le corresponda.

De existir empate en puntos entre equipos, se definirá el desempate bajo el siguiente criterio y orden:

a. Goles a favor

b. Goles en contra

c. Lanzamiento de moneda

El lema de los 90 Minutos por la Vida 2026 es que "capitanes somos todos". (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

¿Cómo puedo ayudar si no voy al Estadio Nacional? Copiado!

La organización de los 90 Minutos por la Vida recibe donaciones al SINPE Móvil 8620-9090.

También a través de la plataforma kölbi, con un mensaje al 9002 dona ¢2.000; al 9005 dona ¢5.000 y al 9090 dona ¢10.000.

Además, puede comprar la camiseta alusiva al evento a través del teléfono 2255-0231. La prenda cuesta ¢13.000, con envío gratis a todo el país por medio de Correos de Costa Rica.

Ellos volverán a sudar la camisa de Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés Copiado!

Al igual que en las últimas ediciones, una figura emblemática de cada equipo jugará algunos minutos con el club que militó tantas veces, en el partido que el técnico lo decida.

En esta ocasión, Javier Delgado jugará con Alajuelense; Víctor Cordero lo hará con Saprissa, Germán Chavarría con Herediano y Paolo Jiménez con Cartaginés.

Según indicó Ricardo Chacón, a los cuatro exfutbolistas se les hará un reconocimiento especial.

Javier Delgado, Víctor Cordero, Paolo Jiménez y German Chavarría serán parte de los 90 Minutos por la Vida. (Prensa Alajuelense, Rafael Pacheco, José Cordero y Jeffrey Zamora/Prensa Alajuelense, Rafael Pacheco, José Cordero y Jeffrey Zamora)

Los árbitros en 90 Minutos por la Vida Copiado!

Alajuelense vs. Cartaginés: Brandon Mora al centro, asistido por Luis Carlos Alvarado y Danny Mendoza. Cuarto árbitro: Sergio Umaña.

Herediano vs. Saprissa: Yerick Mora al centro, asistido por Benjamín Espinoza y Jonathan Obregón. Cuarto árbitro: Randy Arias.

Cartaginés vs. Herediano: Cristopher Ramírez al centro, asistido por Jender González y Noé Gutiérrez. Cuarto árbitro: Everson Daniel.

Alajuelense vs. Saprissa: Cristopher Ramírez al centro, asistido por Paúl Robles y José Solórzano. Cuarto árbitro: Jeison Portuguez.

¿Quiénes jugarán en el partido de exseleccionados contra generadores de contenido? Copiado!

Ellos son los convocados para el equipo de exseleccionados en los 90 Minutos por la Vida. (90 Minutos por la Vida/90 Minutos por la Vida)

Estos son los convocados en el equipo de generadores de contenido para el partido preliminar en los 90 Minutos por la Vida. (90 Minutos por la Vida/90 Minutos por la Vida)

