Javier Delgado, Víctor Cordero, Paolo Jiménez y Germán Chavarría vuelven a la cancha en 2026

Javier Delgado, Víctor Cordero, Paolo Jiménez y Germán Chavarría serán parte de los 90 Minutos por la Vida.

Con la temporada de fichajes abierta, los cuatro equipos tradicionales del fútbol nacional tuvieron que salir en busca de reclutar a un jugador con pasado relevante en su historia para una convocatoria que resulta más que especial: la edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida.

Liga Deportiva Alajuelense apostó por Javier Delgado; el Deportivo Saprissa echó mano de Víctor Cordero, Cartaginés tendrá en sus filas a Paolo Jiménez y el Club Sport Herediano contará en cancha con Germán Chavarría.

Así lo dio a conocer Ricardo Chacón, quien integra la comisión que organiza esta cuadrangular benéfica, al recordar que al igual que se ha hecho en los últimos años, cada equipo podrá incorporar a un exjugador durante algunos minutos.

“Invitar a los aficionados, pero este es un evento en el que converge la sociedad costarricense, dándole la mano a los niños. Así como tendremos un juego de pólvora que iluminará el cielo de Costa Rica, estoy seguro de que todos los que vayamos a venir vamos a iluminar las vidas de los niños de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI)”, expresó Ricardo Chacón.

Esta edición de los 90 Minutos por la Vida se llevará a cabo el domingo 4 de enero y es una actividad que los equipos se la toman muy en serio, como parte de su responsabilidad social.

Actividades desde la mañana

A las 10 a. m. se abrirán las puertas del Estadio Nacional y en la plazoleta habrá presentaciones de los patrocinadores, con actividades diferentes y muchos regalos.

A las 2:30 p. m. se jugará un atractivo preliminar de exjugadores mundialistas contra influencers. En ese duelo actuarán figuras como Álvaro Mesén, Michael Umaña, Carlos Castro, Leonardo González, Carlos Hernández, Mauricio Solís, Wálter Centeno, Rolando Fonseca, Hernán Medford y Víctor Núñez, entre otros.

Mientras que en el equipo de los influencers ya confirmaron su participación Kevin Jiménez, Tapón e Ítalo Marenco.

A las 4:30 p. m. será la esperada carrera de botargas, previo al evento de fondo, cuando sea el turno de Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés de poner su granito de arena.

El turno de Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés

Los cuatro equipos desfilarán hacia la cancha al ser las 5 p. m., todos juntos, reflejando que la lucha contra el cáncer infantil no es un asunto de colores y con el mensaje de que “capitanes somos todos”.

Un lema que se convierte en una invitación a que cada persona asuma un rol activo en la lucha contra el cáncer infantil. El mensaje reconoce que detrás de cada menor en tratamiento existe una red de apoyo, conformada por familias, personal médico, donantes, voluntarios y público en general, que actúa como un verdadero capitán en su camino hacia la recuperación.

(La Nación/Fotografía)

En Costa Rica, cada tres días hay un nuevo diagnóstico de cáncer infantil, una enfermedad que impacta profundamente a las familias, pero en la que el país destaca internacionalmente por sus resultados:

• 100% de los casos tienen acceso a tratamiento.

• 75% de los pacientes logran vencer la enfermedad.

• 0% de abandono, una de las cifras más bajas del mundo.

Los fondos recaudados en los 90 Minutos por la Vida permiten financiar servicios esenciales que ALCCI ofrece de manera gratuita, como hospedaje, alimentación, transporte, atención psicosocial, recreación, acompañamiento familiar y compra de equipos para el Hospital Nacional de Niños, o medicamentos especializados en casos específicos.

Los juegos para esta cuadrangular de los 90 Minutos por la Vida se disputarán en este orden:

- Alajuelense vs. Cartaginés

- Herediano vs. Saprissa

- Herediano vs. Cartaginés

- Alajuelense vs. Saprissa

Antes del clásico, habrá una presentación musical a cargo de Los Ajenos y en ese ínterin también se efectuará el juego de pólvora que ya es toda una tradición en esta actividad.

“90 Minutos por la Vida reúne a los equipos más importantes del país, a marcas comprometidas, al personal médico, a los pacientes y a un pueblo solidario que nunca dice que no cuando se trata de nuestros niños. Desde ALCCI hacemos un llamado solidario a todos los costarricenses para llenar el estadio, y unirse a esta causa que salva vidas, cada entrada representa esperanza para cientos de familias”, declaró la gerente general de ALCCI, Mayra Peraza.

¿Cómo colaborar?

Las entradas puede comprarlas de una vez en SpecialTicket.net y cuestan ¢7.000 sol y ¢8.000 sombra. Además, existen otras formas de colaborar, con donaciones al Sinpe Móvil 8620-9090.

O puede ayudar mediante la plataforma Kölbi, donando ¢2.000 al 9002; ¢5.000 al 9005 y ¢10.000 al 9090.

También está a la venta una camisa alusiva al evento, que cuesta ¢13.000. Al adquirirla, su envío es gratis a todo el país por medio de Correos de Costa Rica.

