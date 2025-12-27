Puro Deporte

Javier Delgado, Víctor Cordero, Paolo Jiménez y Germán Chavarría vuelven a la cancha en 2026

Ellos serán los refuerzos de Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Herediano para el 4 de enero

Por Fanny Tayver Marín
Javier Delgado, Víctor Cordero, Paolo Jiménez y German Chavarría serán parte de los 90 Minutos por la Vida.
Javier Delgado, Víctor Cordero, Paolo Jiménez y Germán Chavarría serán parte de los 90 Minutos por la Vida. (Prensa Alajuelense, Rafael Pacheco, José Cordero y Jeffrey Zamora/Prensa Alajuelense, Rafael Pacheco, José Cordero y Jeffrey Zamora)







