Fútbol

Conozca todos los detalles de los 90 Minutos por la Vida: el fútbol se pone su traje más solidario

Los 90 Minutos por la Vida son la tradicional actividad para colaborar con la lucha contra el cáncer infantil y se disputan este domingo 4 de enero

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
90 minutos por la vida.
Los 90 Minutos por la Vida tendrán su edición 2026 este domingo 4 de enero. (Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
90 Minutos por la VidaSaprissaAlajuelenseCartaginésHerediano
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.