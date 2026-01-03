Conozca todos los detalles de los 90 Minutos por la Vida: el fútbol se pone su traje más solidario

Los 90 Minutos por la Vida tendrán su edición 2026 este domingo 4 de enero.

Este domingo 4 de enero se llevará a cabo una tradición de inicio de año en el mundo futbolero costarricense: Los 90 Minutos por la Vida, cuadrangular que reúne a Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil.

“Este año el mensaje central se denomina “Capitanes somos todos” y es una invitación a que cada persona asuma un rol activo en la lucha contra el cáncer infantil. Así como reconocer que detrás de cada menor en tratamiento existe una red de apoyo -familias, personal médico, donantes, voluntarios y público en general- que actúa como un verdadero capitán en su camino hacia la recuperación", aseguró la organización del evento sobre lo que quieren transmitir este año con la actividad.

Nuevamente, el Estadio Nacional será el escenario donde los cuatro ‘Grandes’ se toparán para dar un espectáculo a los aficionados, quienes normalmente llenan las graderías para así donar el dinero a la noble causa.

Para empezar, las actividades en el reducto deportivo iniciarán a las 10 a. m. esto con activaciones comerciales en la plazoleta, no obstante a partir de las 12 m. se podrá ingresar a las graderías.

Uno de los atractivos que tendrá la actividad este año es un juego preliminar entre creadores de contenido y exjugadores, el cual comenzará a las 2 p. m. Recién finalizado dicho compromiso, a las 4:30 p. m. la pista atlética de la Joya de la Sabana será el escenario de una carrera de botargas, similar a la que organiza el Saprissa en el Estadio Ricardo Saprissa.

Para el final de la tarde iniciarán los partidos. Cada equipo jugará dos cotejos.

Según el calendario del evento a las 5:15 p. m. se llevará a cabo el duelo inaugural entre Alajuelense y Cartaginés, después se verán las caras el Saprissa y el Herediano; cerrarán esta primera ronda de duelos: Cartaginés y Herediano.

Previo al partido más esperado de la jornada: Saprissa - Alajuelense, se tendrá un show musical con la agrupación nacional Los Ajenos, luego un juego de pólvora y se cerrará con el clásico nacional.

Además, el Cuerpo Nacional de Bomberos recibirá un homenaje.

Para asistir a los 90 Minutos por la Vida usted puede comprar sus entradas en www.specialticket.com.

Los equipos aprovechan para mostrar caras nuevas, especialmente juveniles que buscan un sitio dentro del primer equipo.