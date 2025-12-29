La edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida se efectuará el domingo 4 de enero en el Estadio Nacional. Y el lema de ese día es que "capitanes somos todos".

Celso Borges, Kendall Waston, Elías Aguilar y Cristopher Núñez vestían el uniforme de Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés respectivamente. Los cuatro escuchaban con atención a Santiago, un capitán sentado al lado de ellos. Y entre todos, hacen un llamado urgente.

“Empecé a mediados de 2023, que me llevaron al doctor en la mañana y en la tarde mis papás me dijeron que teníamos que ir al hospital. Yo creía que no era serio, pero ahí me dijeron: ‘Usted se tiene que quedar, porque tiene cáncer’. Y en ese momento sentí un vacío muy triste”, contó Santiago.

Cuando le dieron ese diagnóstico, el menor tenía 7 años. Desde entonces, ya han pasado dos años de luchar contra la enfermedad.

“Me siento bien, sano. He avanzado mucho y la campana que ya toqué es la de la radioterapia”, mencionó el pequeño.

Capitanes somos todos en 90 Minutos por la Vida

Al decir eso, los futbolistas y quienes estaban escuchándolo con atención le aplaudieron. Se oía como un escándalo por la vida de él, pero también por la de todos esos niños que luchan contra el cáncer.

A raíz de eso, la estafeta pasa a manos de los futbolistas y en representación de sus clubes, Celso Borges, Kendall Waston, Elías Aguilar y Cristopher Núñez hacen un llamado urgente al pueblo costarricense para que al igual que todos los años, muchísimas personas sean parte de los 90 Minutos por la Vida.

“Nos pone en perspectiva un poco de la fuerza que tiene el fútbol, tiene un peso social, tenemos una responsabilidad y nos llena de mucho orgullo y de mucha felicidad ser parte de esto. Hacer feliz a la gente es lo que más quiere uno, pero en este caso, es ayudar y hacer felices a niños y niñas que realmente lo necesitan”, expresó el mediocampista de la Liga, Celso Borges.

Kendall Waston dijo que ver testimonios como el de Santiago lo sensibilizan y lo que más desea es que el público llene las gradas del Estadio Nacional, y que quienes no pueden ir, también colaboren.

“Es un orgullo poder representarlos para que de alguna manera podamos traer más gente, más público, para que ojalá y Dios quiera se pueda superar lo que se tiene como meta y que ellos puedan tener mejores equipos, más habitaciones, más servicios para que puedan ir combatiendo el cáncer”, comentó Kendall Waston.

También cree que para esos menores, el 4 de enero será importante, un momento de alegría que puede servir para su estado de ánimo al tiempo que combaten su enfermedad.

“Tener a estos chicos cerca a uno lo sensibiliza, soy padre de familia y uno se pone a pensar muchas cosas. Uno es agradecido con Dios y dentro de las cosas uno dice qué más se puede hacer para ayudar a los niños que están atravesando estas cosas, porque al final es una situación dura para ellos y sus familiares”, citó el defensor morado.

Un mensaje similar brindó el brumoso Cristopher Núñez, al señalar que “es un honor ser parte de esta linda actividad y hacerle un llamado a todos los aficionados de Cartaginés, pero también de todos los clubes, que seamos un solo equipo y ayudar en esta causa”.

El 10 de Herediano, Elías Aguilar indicó que las rivalidades quedan de lado en los 90 Minutos por la Vida.

“Incentivamos a todos a que vengan y que nos unamos para salvar vidas, porque esto nos toca el corazón. Esta actividad es linda, a uno lo llena y ojalá que el estadio esté a reventar”, apuntó el florense.

(La Nación/Fotografía)

En Costa Rica, cada tres días hay un nuevo diagnóstico de cáncer infantil, una enfermedad que impacta profundamente a las familias, pero en la que el país destaca internacionalmente por sus resultados:

• 100% de los casos tienen acceso a tratamiento.

• 75% de los pacientes logran vencer la enfermedad.

• 0% de abandono, una de las cifras más bajas del mundo.

Los fondos recaudados en los 90 Minutos por la Vida permiten financiar servicios esenciales que ALCCI ofrece de manera gratuita, como hospedaje, alimentación, transporte, atención psicosocial, recreación, acompañamiento familiar y compra de equipos para el Hospital Nacional de Niños, o medicamentos especializados en casos específicos.

ALCCI hará su debut en los 90 Minutos por la Vida. El 4 de enero de 2026 estará en la carrera de botargas. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Para esta cuadrangular de los 90 Minutos por la Vida, los juegos de fondo comenzarán a las 5 p. m.; pero en realidad, habrá actividades desde las 10 a. m.

Este será el orden de los partidos:

- Alajuelense vs. Cartaginés

- Herediano vs. Saprissa

- Herediano vs. Cartaginés

- Alajuelense vs. Saprissa

Antes del clásico, se realizará una presentación musical a cargo de Los Ajenos y en ese ínterin también se efectuará el juego de pólvora que ya es toda una tradición.

¿Cómo colaborar?

Las entradas puede comprarlas de una vez en SpecialTicket.net y cuestan ¢7.000 sol y ¢8.000 sombra. Además, existen otras formas de colaborar, con donaciones al Sinpe Móvil 8620-9090.

O puede ayudar mediante la plataforma Kölbi, donando ¢2.000 al 9002; ¢5.000 al 9005 y ¢10.000 al 9090.

También está a la venta una camisa alusiva al evento, que cuesta ¢13.000. Al adquirirla, su envío es gratis a todo el país por medio de Correos de Costa Rica.