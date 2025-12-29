Puro Deporte

Celso Borges, Kendall Waston, Elías Aguilar y Cristopher Núñez hacen un llamado urgente

Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés quieren que el Estadio Nacional se llene el 4 de enero, en los 90 Minutos por la Vida

Por Fanny Tayver Marín
La edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida se efectuará el domingo 4 de enero en el Estadio Nacional. Y el lema de ese día es que "capitanes somos todos".
La edición XXVI de los 90 Minutos por la Vida se efectuará el domingo 4 de enero en el Estadio Nacional. Y el lema de ese día es que "capitanes somos todos".







AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseHeredianoSaprissaCartaginés90 Minutos por la Vida
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

