Reconocido bailarín de Teletica muestra cómo ayuda a su madre en su lucha contra una enfermedad

Michael Rubí es un destacado bailarín, ganador de formatos de Teletica, y forma parte del equipo de baile de Gloria Trevi.

El bailarín costarricense de Teletica, Michael Rubí, compartió un tierno momento con su madre, quien padece diabetes, y reveló cómo la ayuda a sobrellevar su tratamiento.

“Hoy me contó que donde se pone la insulina a veces se le pone la pielcita muy dura, entonces hoy durante la llamada ella anotó unas recomendaciones para que esto mejore”, explicó Rubí en sus historias de Instagram.

El artista detalló que su madre tiene la costumbre de anotar todo lo que él le dice para no olvidarlo. Además, destacó que lo hace con cariño, ya que este gesto le trae recuerdos de su infancia.

“Cuando yo estaba chiquito, ella me enseñaba con mucho amor todo lo que había en su conocimiento. Ahora yo puedo ayudarle con un poquito del mío y de la tecnología”, agregó.

Rubí acompañó la anécdota con una grabación de la llamada, en la que se ve cómo le explica a su madre qué hacer para mejorar la piel en el área donde aplica la insulina.

Aunque mantienen una relación muy cercana, madre e hijo viven separados por la distancia. El bailarín –ganador de formatos de Teletica como Dancing with the Stars y Mira quién baila–, trabaja en México junto a la cantante Gloria Trevi.