Bailarín Michael Rubí dejó a sus seguidores intrigados por este video con su novio

El reconocido bailarín costarricense Michael Rubí, quien ha brillado en distintos formatos de Teletica y también forma parte del equipo de baile de Gloria Trevi, conmovió e intrigó a sus seguidores tras compartir un romántico video junto a su novio, Jonathan Aparicio.

En las imágenes, la pareja aparece recorriendo hermosos escenarios de sus vacaciones en Costa Rica. En cada toma, Rubí corre hacia su pareja, lo abraza y lo levanta en un giro cargado de ternura, con fondos que van desde playas y ríos hasta aeropuertos y la Ciudad de México.

El detalle que más llamó la atención fue la elección musical: el tema A pedir su mano, de Juan Luis Guerra. La canción, con su tono amoroso y promesa de compromiso, desató una ola de reacciones entre los seguidores, quienes no pudieron evitar especular.

“¿Y el anillo al final?”, “Nos anticiparon con la canción”, comentaron algunos, dejando entrever la curiosidad sobre si el romántico video podría ser la antesala de un anuncio especial.

Otros, entre bromas, aseguraron que estaban a punto de bloquearlos por ser “demasiado lindos”, mientras algunos aprovecharon para felicitarlos y enviarles sus mejores deseos.

Sea que haya boda o no en el horizonte, lo cierto es que Rubí y Aparicio transmiten en cada publicación la alegría, complicidad y amor que los une.