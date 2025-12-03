Lynda Díaz arremete contra Michael Rubí por problema de hace un año en Teletica: ‘Pasé semanas tristes... Lloré’

Durante dos galas, Lynda Díaz y Michael Rubí bailaron juntos en la primera temporada de 'Mira quién baila', de Teletica.

La expresentadora de televisión Lynda Díaz arremetió contra el bailarín Michael Rubí, luego de que el coreógrafo y la empresaria Mariana Uriarte resultaran ganadores de la segunda temporada del programa Mira quién baila (MQB), de Teletica.

Díaz, quien participó en la primera temporada del concurso, se pronunció en redes sociales. Aunque felicitó a la pareja ganadora, cuestionó duramente a Rubí, alegando que el bailarín la abandonó cuando debía ser su compañero de baile hace un año.

“Siento la necesidad de expresar, de forma honesta y respetuosa, algo que llevo guardado un año en mi corazón. No lo hago para generar conflicto, sino porque la transparencia también es parte del crecimiento personal”, escribió la exmodelo en sus redes sociales.

Según Díaz, durante la primera temporada de MQB, cuando César Abarca renunció a seguir bailando con ella, el sustituto asignado sería Michael Rubí. Sin embargo, él “no se presentó”.

“Durante la gala en la que fui nominada, él no se presentó: no estuvo para las fotos, no estuvo al final del programa y, lamentablemente, jamás recibí una explicación. Para mí, fue un golpe emocional fuerte“, aseguró Díaz.

La boricua explicó que, al quedarse sin pareja de baile, decidió retirarse de la competencia, pese a las críticas que insinuaban que lo hizo por “no saber perder”.

“Me fui porque no tenía compañero. Y esa realidad, aunque silenciosa, me acompañó durante mucho tiempo”, agregó.

Lynda mencionó que en su casa siempre trataron a Rubí con respeto, cariño y gratitud, por lo que le dolió lo sucedido.

“Pasé semanas tristes, en silencio, lidiando con la sensación de haber quedado en el aire en un momento crucial. Lloré, sí, porque soy humana, porque me esforcé, porque di lo mejor de mí. Y aunque el tiempo cura, también enseña”, añadió.

Pese al reclamo, Díaz afirmó que se siente profundamente feliz por el triunfo de Rubí y Uriarte, a quien describió como “una mujer disciplinada y dedicada”.

Asimismo, expresó que su mensaje busca invitar a la reflexión porque “los compromisos se honran, especialmente cuando enfrente tenemos a personas que no son bailarinas profesionales, pero que llegan con ilusión, responsabilidad y vulnerabilidad”.

“En estos formatos, los bailarines también tienen la responsabilidad de acompañar, cuidar y respetar el proceso de quien confía en ellos. La vida es demasiado corta para dejar que el ego nos haga olvidar nuestra humanidad. Las acciones marcan, pero también enseñan”, escribió.

Díaz concluyó su mensaje deseándole a Rubí “crecimiento, claridad y empatía”.

“Ganar una competencia es admirable, pero crecer como ser humano es aún más valioso. Ojalá estas palabras te inspiren a valorar el sacrificio de quienes se entregan por completo, aun sin experiencia, pero con el corazón lleno de ganas. Solo necesitaba liberar lo que había guardado en mi corazón durante un año”, puntualizó.

Además, la puertorriqueña mencionó que, para participar en el concurso, viajaba constantemente entre Estados Unidos y Costa Rica, con el propósito de aprovechar la oportunidad y llegar lo más lejos posible.

Hasta el momento, Rubí no ha respondido al mensaje de Díaz. En redes sociales, muchos internautas opinaron que lo mejor es que mantenga el silencio.

“Michael se apartó del drama, bien por él.” “Ojalá Michael no caiga en el juego de dimes y diretes; esto son cosas personales y mejor hablar cara a cara”, expresaron algunos usuarios.

Otras polémicas en Mira quién baila

No es la primera vez Díaz protagoniza controversias relacionadas con el programa. En ediciones anteriores había arremetido contra otros participantes de MQB.

La exmodelo afirmó que perdió la confianza en César Abarca, su pareja original, y que fue ella quien le pidió renunciar como su bailarín porque, según dijo, él comentó asuntos privados de su casa con su novia, la bailarina Yessenia Reyes.

Asimismo, acusó a Reyes y al creador de contenido Diego Bravo —también concursantes del formato— de inventar chismes y de urdir un supuesto “montaje” con capturas de pantalla que, según ella, dañaron su imagen y provocaron su salida del programa.

Para abordar esas polémicas, Díaz realizó numerosas transmisiones en vivo, donde habló abiertamente sobre el tema.

Lynda Díaz utilizó su cuenta de Instagram para achacarle a Michael Rubí algo que pasó la temporada pasada de 'Mira quién baila'. (Captura de pantalla)