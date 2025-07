Lynda Díaz hizo un repaso por sus matrimonios fallidos e hizo fuerte confesión: ‘He pegado cuernos’

Si algo define a Lynda Díaz es su forma directa y sin tapujos para hablar. Eso quedó más que demostrado en el último live que hizo en sus redes sociales, donde se manifestó abiertamente sobre sexo y dio detalles muy íntimos sobre sus exmaridos.

La reconocida expresentadora de televisión y exparticipante de Mira quién baila, de Teletica, aprovechó el encuentro con sus seguidores para tratar temas de sexualidad y parejas.

Entre los temas que más llamaron la atención fue que afirmó que a ella le han sido infiel, pero que ella también “ha pegado cuernos”. Sin embargo, fueron las declaraciones que hizo sobre sus relaciones pasadas las que encendieron el live.

Eso sí, fue enfática en aclarar que actualmente, con su esposo Anthony Alfonso, vive plena. “Ahora estoy tan feliz y tan tranquila con mi vida que yo digo que de verdad encontré a mi compañero de vida. Estoy trabajando, generando billetes, que es lo que me gusta”, dijo.

Esta aclaración la hizo antes de recordar que le fue mal en sus anteriores matrimonios. Anthony es el cuarto marido de Lynda.

Agregó que está de acuerdo con la separación de las parejas cuando las cosas no van bien. “A menos que no les pase como me pasó a mí, que las vainas me fueron muy mal y que me trataron muy mal, usted tiene que salir corriendo, no importa”, expresó.

Contó que a ella le hacen bromas sobre sus cuatro bodas, pero “malo sería quedarme casada”.

Los dolores de los matrimonios de Lynda Díaz

De seguido, sin tapujos, Lynda hizo un repaso por su vida matrimonial.

Lynda Díaz y Anthony Alfonso tienen cuatro años de casados. (Instagram)

“Mi primer esposo era un abusador. Mi segundo esposo era muy mayor para mí; sin embargo, somos muy buenos amigos. El tercero, superinfiel. La sociedad nos exige que nos quedemos ahí aguantando cuernos, maltratos, gente que chulea y, bueno, no, no es así (...) En esos casos, si significa que te tienes que casar 20 veces, pues entonces te casaste 20 veces. Tendrás tus razones”, aseveró.

Sobre sus experiencias, afirmó que su primer enlace fue traumático para ella. “Tengo unas hijas maravillosas, no me arrepiento de mis hijas, pero sí me arrepiento de haberme casado con esa persona (...) Diría que mi primer matrimonio sí quisiera sacarlo de mi sistema para siempre”, expresó.

En cuanto a la tercera boda, también afirmó que le fue mal por temas de inmadurez. “No debí haberme casado tan apresuradamente, fui muy impulsiva”, dijo.