Lynda Díaz se hizo un procedimiento estético al estilo de Lindsay Lohan, ¿de qué se trata?

Lynda Díaz está constantemente en la búsqueda de conservar su belleza y, al mismo tiempo, mantener una buena salud. La presentadora y polémica exparticipante de Mira quién baila les contó a sus seguidores en redes sociales que se realizó un nuevo procedimiento estético en su rostro, uno que Lindsay Lohan ha hecho famoso.

En un video que publicó en Instagram, la puertorriqueña, conocida en nuestro país por su paso por la televisión criolla, explicó que se aplicó Radiesse, un procedimiento no quirúrgico que estimula la producción de colágeno, el cual se hizo popular precisamente porque se dice que Lindsay Lohan lo usó, lo que explicaría su apariencia rejuvenecida en tiempos recientes.

“Cuando me hago cositas en la cara soy muy delicada con quién me lo hago, qué me hago y cómo lo hago, porque me da pánico que me vayan a cambiar mi rostro. En eso soy sumamente cuidadosa. No me gustan los excesos en la cara porque se notan, y bueno, ya no tengo 20 años”, comentó Lynda en su video.

Agregó que hace tiempo había escuchado sobre el Radiesse, principalmente por las noticias sobre Lindsay Lohan.

“Se trata de rejuvenecer, de crear colágeno sin recurrir a cirugías estéticas", afirmó.

Díaz decidió someterse al procedimiento y, según contó, le ha ido muy bien, aunque los resultados empezarán a notarse dentro de un mes. Comentó que en ese momento estaba un poco asustada: “La doctora me durmió la cara completa”, dijo sobre la anestesia. Sin embargo, aseguró que lo único que hicieron en su rostro fue introducir una cánula para aplicar el tratamiento.

“Inmediatamente que me lo puse sentí la cara más rellenita, aunque no es un relleno, no es para crear volumen. Al mes, la piel comienza a trabajar el colágeno y ahí es donde uno empieza a ver los resultados (...) Me siento más rejuvenecida, la cara más talladita y sin arrugas", aseveró.

Como un pequeño secreto, Lynda también reveló que su esposo, Anthony Alfonso, también se aplicó el Radiesse.

La última incursión de Lynda Díaz en la farándula de Costa Rica fue su polémica participación en el programa 'Mira quién baila', de Teletica. (Archivo)

