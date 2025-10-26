Viva

Muerte golpea a Lynda Díaz, ‘dejando un vacío enorme’ en ella y sus hijos

La modelo puertorriqueña compartió la noticia que enluta a su familia

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Lynda Díaz, reconocida modelo puertorriqueña de largo paso por Costa Rica, compartió en sus redes sociales una noticia que enluta a su familia. Se trata de una sensible muerte que la golpea a ella y a sus cuatro hijos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gary AustinLynda Díaz
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.