Muerte golpea a Lynda Díaz, ‘dejando un vacío enorme’ en ella y sus hijos

Lynda Díaz, reconocida modelo puertorriqueña de largo paso por Costa Rica, compartió en sus redes sociales una noticia que enluta a su familia. Se trata de una sensible muerte que la golpea a ella y a sus cuatro hijos.

Díaz informó con dolor que su exesposo Gary Austin, empresario estadounidense, falleció este 26 de octubre, a los 84 años.

Gary Austin y Lynda Díaz se casaron en 2002, en una sonada boda. (Archivo)

Austin se casó con Lynda en 2002 y fruto de este matrimonio nacieron los mellizos Tiffanny y Gary. Además, debido a la larga relación entre ambos, se convirtió en un padre de crianza para Linda y Nicole, las hijas mayores de la boricua.

“Hoy se despidió de nosotros un ser tan especial, dejando un vacío inmenso en el corazón de quienes lo amaron. Fue un padre maravilloso, padre de mis cuatro hijos, con quien la familia compartió más de 20 años de unión, respeto y cariño. A pesar de las circunstancias, siempre prevaleció la madurez y el amor por los hijos, rompiendo barreras y demostrando que una familia puede mantenerse unida incluso después de los cambios de la vida”, escribió la modelo.

“Su ejemplo prevalecerá en la unión, el respeto y la protección de todos, porque su legado seguirá guiando nuestros pasos con el mismo amor y fortaleza que siempre nos dio”, concluyó.

-Noticia en desarrollo