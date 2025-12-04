Esto dice Teletica tras crítica de Lynda Díaz a su bailarín Michael Rubí

Teletica se distanció del conflicto entre Lynda Díaz y el bailarín Michael Rubí. La productora de ‘Mira quién baila’ aclaró que el canal no interviene en disputas personales

La final de Mira quién baila del pasado domingo 30 de noviembre continúa dando de qué hablar. Ahora, la exparticipante Lynda Díaz cuestionó públicamente al bailarín Michael Rubí, quien ganó la temporada 2025.

Díaz, quien participó en la primera edición del formato, publicó un mensaje en sus redes sociales. En ese texto felicitó a los ganadores, pero cuestionó a Rubí por un episodio que, según ella, ocurrió un año atrás.

“Siento la necesidad de expresar, de forma honesta y respetuosa, algo que llevo guardado un año en mi corazón. No lo hago para generar conflicto, sino porque la transparencia también es parte del crecimiento personal”, escribió la exmodelo.

Díaz relató que, durante su participación, César Abarca renunció a seguir bailando con ella. Indicó que el sustituto asignado sería Michael Rubí y que él “no se presentó”.

“Durante la gala en la que fui nominada, él no se presentó: no estuvo para las fotos, no estuvo al final del programa y, lamentablemente, jamás recibí una explicación. Para mí, fue un golpe emocional fuerte”, señaló Díaz.

Vivian Pereza, productora de Mira quién baila, expuso la postura del canal ante la polémica.

“No tenemos ninguna posición de algo que pasó hace mucho tiempo. Esa es nuestra respuesta. Los asuntos que queden por resolver entre famosos y bailarines serán entre ellos. Nosotros acabamos de terminar una temporada superexitosa y estamos enfocados en eso nada más”, afirmó a La Nación.

En su mensaje, la boricua sostuvo que, al quedar sin compañero de baile, optó por retirarse de la competencia. Afirmó que recibió críticas que insinuaban que abandonó la temporada por “no saber perder”.

“Me fui porque no tenía compañero. Y esa realidad, aunque silenciosa, me acompañó durante mucho tiempo”, añadió.