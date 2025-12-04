Viva

Esto dice Teletica tras crítica de Lynda Díaz a su bailarín Michael Rubí

La expresentadora criticó al bailarín por un episodio ocurrido un año atrás. La boricua aseguró que Michael Rubí no se presentó como su pareja sustituta cuando ella lo necesitó

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Fátima Jiménez
Teletica se distanció del conflicto entre Lynda Díaz y el bailarín Michael Rubí. La productora de ‘Mira quién baila’ aclaró que el canal no interviene en disputas personales
Teletica se distanció del conflicto entre Lynda Díaz y el bailarín Michael Rubí. La productora de ‘Mira quién baila’ aclaró que el canal no interviene en disputas personales (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lynda DíazMichael RubíMira quién baila
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.