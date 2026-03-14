Presentadora de Teletica reveló que le han pedido matrimonio varias veces: ‘La señora de los anillos’

La presentadora de Teletica explicó que al final, para ella, solo había recibido dos propuestas reales de matrimonio.

En el programa Qué buena tarde, de Teletica, hubo una revelación muy curiosa que llamó la atención de los televidentes y los presentadores del espacio no dudaron en hacer bromas al respecto.

En el Instagram de Teletica Entretenimiento dieron cuenta de la situación al publicar un video corto en el que se expuso el hecho. Mientras estaban conversando en el programa, Choché Romano, Yiyo Alfaro y Max Barberena aprovecharon para vacilar a su compañera Natalia Rodríguez, quien en camerinos le había confesado un secreto a Barberena.

Según explicaron, a Rodríguez le han propuesto matrimonio dos veces y le han entregado dos anillos de promesa, los que se dan en el noviazgo; eso fue lo que la conductora le narró al retahilero.

“Natalia, ¿cuántas veces le han propuesto matrimonio a usted en su vida?“, cuestionó Choché.

“Depende. Cuatro veces”, dijo Rodríguez.

Yiyo le preguntó si contaba la proposición que le hizo su actual esposo. Rápido, Natalia quiso aclarar la situación y explicó: “Eran anillos de promesa. Digamos que la única propuesta de matrimonio real fue la de Emilio; pero hay una anterior. Hay dos reales”, afirmó.

Ante las declaraciones, las bromas no se hicieron esperar. “Tiene una joyería”, dijo Max; “la Viuda Escarlata, le dicen”, agregó Choché.

“La señora de los anillos”, vaciló Yiyo. Choché manifestó: “Le dicen Frodo a Natalia. La señora de los anillos”.

La situación quedó como un momento divertido entre los amigos y presentadores de Qué buena tarde.