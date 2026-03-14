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Presentadora de Teletica reveló que le han pedido matrimonio varias veces: ‘La señora de los anillos’

Durante el programa ‘Qué buena tarde’ los presentadores no dudaron en hacer bromas sobre el tema

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Por Jessica Rojas Ch.
Teletica
La presentadora de Teletica explicó que al final, para ella, solo había recibido dos propuestas reales de matrimonio. (Archivo)







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Natalia RodríguezQué buena tardeTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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