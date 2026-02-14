Viva

Natalia Rodríguez recuerda impactante historia con su esposo: ‘Cuando él llegó, yo estaba agonizando’

Natalia Rodríguez y su esposo, Emilio Garro, celebran este Día del Amor y de la Amistad con una historia marcada por la supervivencia

Por Fiorella Montoya
Natalia Rodríguez Emilio Garro Teletica canal 7
Emilio Garro 'le salvó la vida' a Natalia Rodríguez en medio de duro accidente. (Instagram)







Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

