Historias de amor de ‘famositicos’: una puerta de vidrio, un anillo en Navidad y un ‘sí’ inesperado

En la vida real existen historias de amor que parecen de película. Algunas empiezan entre inocentes coqueteos, para luego convertirse en romances apasionados; mientras que otras, simplemente, suceden con un flechazo a primera vista, ya sea en la cabina de una radio, en el set de una televisora o en un viaje de trabajo.

Entre los famositicos de Costa Rica, hay parejas formalizadas que sacan chispas con solo mirarse, otras parecen imanes atraídos por un humor inigualable y otras se aman tanto que hasta se han “salvado la vida”, literalmente. El amor en la farándula suele verse bajo el brillo de los focos, pero detrás de cada unión hay una historia de perseverancia, complicidad y valentía.

Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, nos adentramos en los testimonios reales de personalidades que han marcado la escena nacional. Nicole Aldana, la exchica A todo dar, quien celebra casi 19 años de matrimonio junto a su gran amor, Mauricio Montero; Natalia Rodríguez, quien fue rescatada por su hoy marido, Emilio Garro, en el momento más crítico de su vida; y Gustavo Gamboa, el presentador que luchó años por conquistar el corazón de su colega locutora, Victoria Fuentes.

Acompañarse en cada momento ha sido la constante. Todos comparten un amor profundo y recuerdan un camino de décadas —algunas más fáciles que otras— marcadas por la opinión pública, pedidas de mano sorpresa en países lejanos y la convicción de que, sin importar los desafíos, el compromiso es el motor que los mantiene unidos. Estas son sus historias.

El camino de ‘Tavo’ Gamboa para conquistar a su mejor amiga

Gustavo ‘Tavo’ Gamboa y Victoria Fuentes fueron compañeros de radio desde 2003, pero no fue sino hasta finales de 2008 cuando él empezó a intentar conquistarla. (Cortesía LN/Cortesía LN)

El reconocido presentador Gustavo Gamboa es conocido por su personalidad carismática y hasta por sus chistes; pero en el proceso de conquistar a su amada Vicky Fuentes, eso solo le valía para quedarse en “zona de amigos”.

“Nos conocimos en el 2003, éramos compañeros en la radio y nos convertimos en muy, muy amigos. Después ella se fue a Los 40 principales y a los seis meses me llamaron a mí. Seguimos siendo compañeros y, a finales del 2008, yo empecé a hablarle ya no como amiga, pero ella no me creía. Me decía: ‘No, eso es una calentura suya, quién sabe qué es’”, confesó entre risas.

Sin embargo, fue tanta la insistencia, que en “algún momento le creyó” y empezaron a salir. Un 14 de febrero del 2009 le pidió que fuera su novia y ese mismo año, el 24 de diciembre, le pidió a Vicky que fuera su esposa.

“Días antes y ese mismo día, yo le ‘comía la oreja’ preguntándole si de verdad ella quería un anillo, si era importante. Ella me decía: ‘Sí, claro que es importante’. Yo le respondía: ‘Ah, yo no sé, yo le hago un anillito de cualquier cosa’”, le decía Gamboa en aquellos días, intentando ocultar lo que en realidad sucedería y hacer de ese momento una sorpresa.

“Al finalizar la entrega de regalos de Navidad, solo faltaba yo. Dije: ‘No, falta un regalo más’, y saqué el anillo. Ella no se lo esperaba para nada, porque yo la estuve preparando todo el día con que no era importante. Yo creo que ella ya estaba pensando: ‘No puede ser que este mae no me vaya a dar nada’”, afirmó.

Así es como esta pareja contrajo matrimonio y hoy, 16 años después, son prueba de amor verdadero. De hecho, su camino matrimonial no siempre ha estado estampado de rosas: Gamboa recuerda que una de las situaciones más difíciles juntos fue cuando no podían tener hijos, hasta que “Dios les dio esa posibilidad”.

Ahora tienen dos hijos y las risas entre ellos no faltan; después de carcajearse juntos en una cabina de radio, hoy lo hacen en su hogar.

Natalia Rodríguez y su superhéroe

Natalia Rodriguez contrajo matrimonio con Emilio Garro en el centro de eventos La Colina, en San Isidro de Grecia, el 29 de febrero del 2020. (Carlos González Carballo)

Para la presentadora Natalia Rodríguez, su historia con Emilio Garro no fue precisamente un flechazo inmediato; de hecho, fue una carrera de resistencia. Lo que empezó con la insistencia de un “Cupido(a)” en canal 7, terminó convirtiéndose en un testimonio de supervivencia que parece sacado de un guion de Hollywood.

“Conocí a Emilio por doña Nuria, la de relaciones públicas del canal (Teletica); ella hizo el match porque él es hijo de sus mejores amigos. Pasó como un año y medio en ese proceso donde ella me insistía que le escribiera o saliera con él, pero yo no quería”, recordó.

“Al final ella le dio mi número a Emilio y él pasó como otro año siguiéndome e intentando, hasta que a los dos años decidí darle bola”, explicó Rodríguez.

En ese transcurso de tiempo, él le confesaba que la veía y seguía en los diferentes programas que presentaba, pero ella solo le reaccionaba con un emoji. Tiempo después, en enero del 2019, Natalia aceptó una salida que se extendió hasta la medianoche. Se hicieron novios en cuatro días y al mes y medio ya tenía su anillo de promesa; el cual pronto cambiaría por el de compromiso, no sin antes afrontar la prueba más difícil de su vida.

“El 24 de diciembre choqué con una puerta de vidrio en mi casa, explotó y me hizo siete rajadas; una me cortó una arteria principal. Me estaba desangrando y una voz me habló y me dijo que tenía que llamar a Emilio. Él llegó en cuestión de minutos; si no hubiera sido así de rápido, yo no estaría aquí”, recordó la presentadora.

Por ese motivo, es que Natalia afirma que se casó con su “superhéroe de carne y hueso”.

“Cuando él llegó yo ya estaba agonizando, sentía el cuerpo frío y ya no sentía nada. Él me alzó como Superman, me metió al carro y me llevó al hospital. Gracias a él y a la rapidez del Seguro Social, hoy tengo mi pierna funcionando”, agregó.

Tras superar la rehabilitación y evitar la amputación de su pierna, Emilio Garro le pidió matrimonio a Natalia Rodríguez durante una cena en un hotel en Shanghái, China. (Instagram)

Su vida fue rescatada y fue así como el amor siguió aumentando hasta que llegó la pedida de mano.

“Cuando ya empecé la rehabilitación y vi que no me iban a amputar el pie, me fui con él a China. Yo decía: ‘si ya me muero, me muero en China’. En un hotel en Shanghái reservó una cena y ahí me pidió matrimonio. Yo pensé que me lo iba a decir en la Muralla China, pero se esperó hasta el final”, recordó.

Finalmente, la pareja decidió sellar su unión con una fecha tan única como su historia: el 29 de febrero del 2020. Al casarse en año bisiesto, Natalia convenció a Emilio de que, aunque solo cumplirían aniversario formal cada cuatro años, celebrarían cada “bisiesto” al casarse en un lugar distinto del mundo.

Hoy, tras haber superado la sombra de la muerte, ambos celebran cada 14 de febrero con la certeza de que su amor es, literalmente, para siempre.

Nicole Aldana y sus secretos del amor

Nicole Aldana y Mauricio Montero se conocieron en el 2004 en Honduras, mientras ambos trabajaban en programas de televisión fuera de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Para la empresaria y exchica A todo dar, Nicole Aldana, el amor no tocó a su puerta en Costa Rica, sino que la sorprendió fuera de nuestras fronteras. Aunque hoy parece una historia consolidada, todo inició hace 22 años en medio del ajetreo de la televisión internacional.

“Nos conocimos en el 2004 en Honduras. Yo fui a trabajar allá en un programa y mi esposo, Mauricio Montero, también estaba trabajando allá; ahí empezó todo el amor. Estuvimos como ocho meses juntos en ese país, después nos encontramos aquí en Costa Rica y seguimos. Fuimos novios tres años y luego nos casamos”, recordó Nicole, aún con emoción.

A diferencia de las sorpresas cinematográficas, Nicole y Mauricio construyeron su compromiso de una manera muy realista y conversada. Durante su noviazgo, ella siempre fue clara sobre sus metas de vida y el tiempo que consideraba prudente para dar el siguiente paso.

“Es como vacilón, porque no es como que él llegó así a darme la sorpresa, sino fue algo que veníamos hablando durante el noviazgo. Yo me acuerdo que siempre le decía: ‘Bueno, yo siento que si llegamos a los tres años ya es hora de casarnos’. Él estaba de acuerdo y me decía: ‘Bueno, sí, podemos ver’”, explicó Aldana, destacando que, para ellos, lo importante era la planificación.

A pesar de que el tema ya estaba sobre la mesa, Mauricio no dejó pasar la oportunidad de entregarle el anillo en un momento especial. “Él sí me dio esa sorpresa del anillo, eso sí no me lo esperaba en el momento. Pero lo más bonito fue que los dos planeamos muy bien el momento de casarnos; dijimos que lo importante era saber dónde íbamos a vivir, tener lo nuestro y no improvisar”.

Hoy, tras casi 19 años de matrimonio, Nicole asegura que la clave para mantenerse unidos en una época de tantos divorcios es su espiritualidad compartida. Aunque han pasado pruebas complicadas, como crisis financieras que tambalearon su estabilidad, han sabido salir fortalecidos.

“Lo primero es Dios; que Él esté en el medio de ese matrimonio. Hemos pasado momentos difíciles en la parte económica, pero supimos salir adelante”, reveló.

“Ahora, ver a nuestros hijos, Mia y Tomás, es lo más bonito que Dios nos pudo regalar. Poder ver todas sus etapas como pareja es una bendición”, concluyó la empresaria, quien hoy incluso lidera grupos de apoyo para otros matrimonios.