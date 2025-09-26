Exfigura de ‘A todo dar’ dedica video a quienes la critican por supuestamente ‘no hacer nada en la casa’

Nicole Aldana publicó un video en el que se mostró lavando platos, ropa, baños y tendiendo la cama.

Nicole Aldana, empresaria y exconductora de televisión, compartió un video en el que respondió con humor a quienes la acusan de no realizar labores domésticas.

En la grabación, la exintegrante del programa A Todo Dar dijo: “Este video va dedicado a mis amigos, a mi mamá, a mi suegra y, por qué no, también a mi esposo, porque dicen que yo nunca hago nada en la casa”.

Durante el clip se mostró lavando platos, limpiando el servicio sanitario, tendiendo la cama, lavando ropa y sacando la basura. Sobre las imágenes colocó la frase “nada, ¿verdad?”, como respuesta irónica a las críticas.

Aldana también exhibió su momento favorito de las tareas: bailar y cantar mientras barre. En la ocasión lo hizo al ritmo de Celia Cruz y comentó entre risas: “Ah, no, que no hacía nada, pero esto sí lo disfruto”.

El video se trató de una colaboración publicitaria, aunque generó varios comentarios. Su hermana Nadia Aldana escribió: “Eso ‘sis’, hágale, hágale”. Otros seguidores comentaron: “Todo bien hasta que agarró la escoba. Bromas”, “Eso Nicole, defiéndase porque el valor del trabajo de una mujer a veces no se valora” y “Bella mi Nicole, siempre feliz y con un vibrón”.