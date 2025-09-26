Viva

Exfigura de ‘A todo dar’ dedica video a quienes la critican por supuestamente ‘no hacer nada en la casa’

Entre los comentarios que recibió la modelo y empresaria le dijeron que se defienda ‘porque el valor del trabajo de una mujer a veces no se valora’

Por Fiorella Montoya
Nicole Aldana publicó un video en el que se mostró lavando platos, ropa, baños y tendiendo la cama.
(Captura de pantalla/Captura de pantalla)







