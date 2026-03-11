Viva

Presentador de ‘De boca en boca’ vivió un bochornoso momento en televisión nacional (video)

La situación incómoda que atravesó la figura de Teletica quedó como una anécdota curiosa y divertida

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
De boca en boca logo
Desde el cambio de producción en 'De boca en boca' los presentadores del programa de Teletica salen a departir con sus televidentes. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoffmannDe boca en boca
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.