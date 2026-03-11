Presentador de ‘De boca en boca’ vivió un bochornoso momento en televisión nacional (video)

Desde el cambio de producción en 'De boca en boca' los presentadores del programa de Teletica salen a departir con sus televidentes.

El programa De boca en boca, de Teletica, ha vivido una renovación desde que el periodista Diego Piñar es el nuevo productor. Entre los cambios que se han visto en el espacio de farándula de Teletica destaca que los presentadores han salido del estudio de Canal 7 para departir con su público, pero esto puede provocar algunas situaciones que se salen del control.

Esto fue lo que le pasó a Mauricio Hoffmann en la edición de este martes 10 de marzo, cuando, en compañía de la periodista Minerva Rojas, estaba disfrutando de una tarde de café y juegos en casa de unas televidentes.

Mauricio estaba sentado a la mesa, rodeado de varias señoras que le enseñaban un juego de mesa. Era tanta la emoción de Hoffmann que se metió en el juego y se puso nervioso.

Minerva no dudó en evidenciarlo cuando el presentador, en lugar de tomar el micrófono para hablar, lo estaba haciendo con un pequeño ventilador de mano.

Cuando Rojas le hizo ver su error, Mauricio atinó a reírse y a decir que las señoras lo ponían nervioso. La situación quedó como un momento gracioso que hizo que Hoffmann pasara una curiosa vergüenza en televisión nacional.

Vea lo que pasó: