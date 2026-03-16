Premios Óscar 2026: ‘Una batalla tras otra’ se tiñó de oro y es la mejor película de la temporada

El cineasta Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy aceptan el premio a mejor película por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another') junto al elenco y el equipo en el escenario durante la 98.ª edición de los Óscar 2026.

La gran fiesta del cine despertó más de una emoción en la entrega de los premios Óscar 2026, donde la película Una batalla tras otra (One Battle After Another) dio el gran golpe de la noche al alzarse con la estatuilla a mejor película.

El intenso thriller dirigido por Paul Thomas Anderson, que partía con 13 nominaciones, logró imponerse en la categoría reina durante la ceremonia que se realizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Además se hizo con las categorías de mejor casting, mejor actor de reparto, mejor guion adaptado, mejor montaje y mejor director.

Justamente Thomas reconoció su trabajo al recibir su galardón personal. “Me hicieron trabajar muy duro para recibir uno de estos... siempre habrá duda en el corazón de que lo mereces pero no hay duda del placer de tenerlo. Estoy aquí por la fe y el tiempo de las personas”, afirmó.

La victoria resulta especialmente destacable considerando que la máxima favorita de la academia era Pecadores (Sinners), producción que ostentaba el récord histórico de 16 postulaciones y se llevó solo tres galardones.

En una categoría con 10 nominadas de altísimo nivel, la cinta de Anderson logró superar también a títulos de peso como Frankenstein de Guillermo del Toro, Marty Supreme y la aclamada cinta noruega Valor sentimental, las cuales empataron previamente con nueve postulaciones cada una.

Uno de los momentos de la gala que tenía a Costa Rica en vilo era la nominación del tico Felipe Pacheco en la categoría de mejor sonido por su trabajo en Pecadores; sin embargo, fue el filme F1 el que se dejó el Óscar.

Paul Thomas Anderson acepta su premio como mejor director en los premios Óscar 2026. (AFP)

¡Los grandes ganadores de la gala de los Óscar!

La ceremonia dio inicio a eso de las 5:10 p. m. con Conan O’Brien como el presentador principal. El conductor cargó su participación de chistes y afirmó que será el último guía humano en la famosa gala, en un guiño a la Inteligencia Artificial y sus últimos avances.

Rápidamente, O’Brien dio paso a Zoe Saldaña, quien anunció el primer premio de la noche para Amy Madigan por su actuación en La hora de la desaparición.

Por su parte, los filmes animados se adueñaron del escenario al conocerse que el ganador fue K-pop Demond Hunters, película que ya se había llevado otras premiaciones.

Uno de los mejores momentos llegó cuando la actriz Anne Hathaway y la icónica Anna Wintour, editora de la revista Vogue, presentaron juntas dos galardones.

Anna Wintour protagonizó un momento inolvidable junto a Anne Hathaway a quien llamó 'Emily' haciendo un guiño a la película 'El diablo viste a la moda'. (AFP)

Solo verlas caminar por el escenario fue emocionante; al llegar al micrófono, ambas realizaron bromas inspiradas en la afamada película que protagonizó Meryl Streep con Hathaway, El diablo viste a la moda. Cabe destacar que el papel de Miranda Priestly fue inspirado en Wintour.

Uno de los hitos de la noche fue para Autumn Durald Arkapaw, primera mujer en ganar un Óscar por mejor fotografía. Este galardón abrió la puerta a los grandes reconocimientos de la velada.

Las actuaciones empezaron a recibir sus estatuillas y Michael B. Jordan fue premiado por su doble interpretación en la película Pecadores, donde hizo el rol de los gemelos Smoke y Stack.

“Dios es bueno y hola, mamá; papá está aquí también. A todo el elenco, gracias por apoyarme; estoy aquí por la gente que estuvo antes que yo... y estar al lado de esos grandes, mis ancestros. Gracias, mi gente, sé que quieren que lo haga bien y lo haré así porque ustedes creen en mí”, dijo.

Michael B. Jordan celebró el haber ganado el premio a mejor actor por su actuación en 'Pecadores' durante los premios Óscar 2026 y lo dedicó a quienes abrieron espacio antes de él. (AFP)

Las emociones continuaron a flor de piel y la categoría de mejor actriz no sorprendió: Jessie Buckley fue la elegida por su actuación en Hamnet.

“Gracias a las mujeres con las que comparto categoría, son increíbles... es el Día de la Madre en el Reino Unido y quiero dedicarle esto al caos hermoso del corazón de una madre. Venimos de un linaje de mujeres que están creando; este es un honor enorme”, manifestó en su discurso.

Jessie Buckley dedicó su premio a las madres y mujeres del mundo tras ser elegida como mejor actriz en los Óscar 2026 por su actuación en 'Hamnet'. (AFP)

La 98.ª edición de la gran fiesta del cine no solo consolidó la maestría de Paul Thomas Anderson, sino que dejó momentos para la historia, desde hitos de inclusión hasta discursos cargados de humanidad.

Entre risas dirigidas por Conan O’Brien y la ovación a nuevos talentos, la noche reafirmó que el sétimo arte sigue conquistando corazones y llenando espacios.