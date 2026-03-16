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Premios Óscar 2026: ‘Una batalla tras otra’ se tiñó de oro y es la mejor película de la temporada

El filme ganó seis categorías; entre ellas la de mejor película y director. Por otro lado Michael B. Jordan y Jessie Buckley se dejaron las de mejor actor y actriz

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Por Fiorella Montoya, Fátima Jiménez , y Jessica Rojas Ch.
El cineasta Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy aceptan el premio a mejor película por 'Una batalla tras otra' junto al elenco y el equipo en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios Óscar 2026.
El cineasta Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy aceptan el premio a mejor película por 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another') junto al elenco y el equipo en el escenario durante la 98.ª edición de los Óscar 2026. (AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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