Premios Óscar 2026: ¡Momento épico a lo ‘El diablo se viste a la moda’ con Anna Wintour y Anne Hathaway! (video)

Para los fans de la película El diablo se viste a la moda, lo que se vivió en la ceremonia de los premios Óscar marcó un momento épico. La actriz Anne Hathaway y la icónica Anna Wintour, editora de la revista Vogue, presentaron juntas dos galardones.

Solo verlas caminar por el escenario fue emocionante. Pero al llegar el momento de hablar al micrófono, ambas fueron divertidas y realizaron bromas inspiradas en la afamada película que protagonizó Meryl Streep con Hathaway. Cabe destacar que el papel de Miranda Priestly (Streep) fue inspirado en Wintour.

Antes de anunciar los ganadores en las categorías mejor vestuario y mejor maquillaje y peinado, Anne le preguntó a su compañera si lucía bien, a lo que Wintour atinó a ignorarla y presentar los nominados. Al final, ambos apartados los ganó la película Frankenstein.

En otro breve, pero emocionante momento, Anne de nuevo intentó hacerle conversación a Wintour. La famosa jefa de Vogue la llamó “Emily”, provocando así las risas de la audiencia, ya que en la película la protagonista sufrió mucho tiempo porque su superiora no se aprendía su nombre.

Vea el divertido momento: