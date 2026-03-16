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Premios Óscar 2026: ¡Momento épico a lo ‘El diablo se viste a la moda’ con Anna Wintour y Anne Hathaway! (video)

Este domingo 15 de marzo se realiza la gala de premiación a lo mejor del cine internacional y la actriz y la editora de ‘Vogue’ entregaron juntas dos galardones

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Por Jessica Rojas Ch., Fátima Jiménez , y Fiorella Montoya
Anna Wintour protagonizó un momento inolvidable junto a Anne Hathaway a quien llamó Emily en honor a la inspiración de su personaje en 'El diablo viste a la moda'.
Anna Wintour y Anne Hathaway presentaron juntas varios premios en la ceremonia de los Óscar 2026. (AFP)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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