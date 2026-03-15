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Premios Óscar 2026: una alfombra roja extravagante y pequeños detalles de la gala

Este domingo 15 de marzo se realiza la ceremonia de premiación a lo mejor del cine internacional en Los Ángeles, California

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Por Fiorella Montoya
Premios Óscar 2026
El actor estadounidense Michael B. Jordan se mostró muy amable durante su paso por la alfombra roja de los premios Óscar. El artista recibió su primera nominación a los galardones. (AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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