Premios Óscar 2026: una alfombra roja extravagante y pequeños detalles de la gala

El actor estadounidense Michael B. Jordan se mostró muy amable durante su paso por la alfombra roja de los premios Óscar. El artista recibió su primera nominación a los galardones.

Los mejores actores del mundo, la más alta moda y los nervios a flor de piel se hicieron presentes en la alfombra roja de los afamados premios Óscar 2026. Por el emblemático pasillo desfilaron nombres de mucho peso, artistas dispuestos a deslumbrar con su mejor atuendo y con la firme ilusión de llevarse a casa una estatuilla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En esta edición no existió un código de vestimenta rígido; la consigna era simplemente brillar en un recorrido rodeado de otras estrellas, flashes incesantes y breves pausas para atender a los medios de comunicación.

Constantemente, en las transmisiones en vivo, resonaban con fuerza los nombres de las casas de diseño de lujo que vestían a las estrellas, y no es para menos: para muchos de estos intérpretes, este representa el día más importante de sus vidas y debían de escoger a los mejores confeccionistas.

Givenchy, Armani, Dior, Valentino, Prada y Chanel fueron las marcas protagonistas que envolvieron a los invitados especiales en una jornada diseñada para la extravagancia y las grandes declaraciones de moda.

Aunque una parte de la élite optó por la sobriedad del tradicional traje negro, otros decidieron salirse del libreto con propuestas arriesgadas. La gala se llenó de vestidos monumentales marcados por pedrerías artesanales, figuras vanguardistas y velos que desafiaron lo convencional.

A continuación les presentamos algunos de los famosos mejor vestidos de la noche:

Chloé Zhao, nominada a mejor directora por 'Hamnet', asistió con este llamativo vestido a la 98.ª edición de los premios Óscar en el Dolby Theatre. (AFP)

Jessie Buckley llegó temprano a los premios Óscar como favorita a ganar la estatuilla como mejor actriz por su participación en 'Hamnet'. (AFP)

Anne Hathaway lució espectacular en su desfile previo a la ceremonia. Ella marcó un momento épico en la gala al entregar premios junto a Anna Wintour. (AFP)

El comediante Conan O'Brien se lució como conductor de la ceremonia de premiación. El presentador hizo todo lo posible por entretener al público. (AFP)

El actor Timothee Chalamet y la empresaria Kylie Jenner se mostraron muy cariñosos durante su participación en la gala de los Óscar. Ellos son pareja desde principios del 2023. (AFP)