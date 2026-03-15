Premios Óscar 2026: una alfombra roja extravagante y pequeños detalles de la gala

Los mejores actores del mundo, la más alta moda y los nervios a flor de piel se hicieron presentes en la alfombra roja de los afamados premios Óscar 2026. Por el emblemático pasillo desfilaron nombres de mucho peso, artistas dispuestos a deslumbrar con su mejor atuendo y con la firme ilusión de llevarse a casa una estatuilla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
En esta edición no existió un código de vestimenta rígido; la consigna era simplemente brillar en un recorrido rodeado de otras estrellas, flashes incesantes y breves pausas para atender a los medios de comunicación.
Constantemente, en las transmisiones en vivo, resonaban con fuerza los nombres de las casas de diseño de lujo que vestían a las estrellas, y no es para menos: para muchos de estos intérpretes, este representa el día más importante de sus vidas y debían de escoger a los mejores confeccionistas.
Givenchy, Armani, Dior, Valentino, Prada y Chanel fueron las marcas protagonistas que envolvieron a los invitados especiales en una jornada diseñada para la extravagancia y las grandes declaraciones de moda.
Aunque una parte de la élite optó por la sobriedad del tradicional traje negro, otros decidieron salirse del libreto con propuestas arriesgadas. La gala se llenó de vestidos monumentales marcados por pedrerías artesanales, figuras vanguardistas y velos que desafiaron lo convencional.
A continuación les presentamos algunos de los famosos mejor vestidos de la noche: