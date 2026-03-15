Premios Óscar 2026: una guía completa para ver la gala y disfrutarla al máximo

La ceremonia de los premios Óscar se realizará este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Conan O’Brien volverá como presentador.

La gran fiesta del cine se realizará este domingo 15 de marzo con la gala de entrega de los premios Óscar 2026, a la cual llega la película Pecadores (Sinners) como la producción con más nominaciones. Esta cinta marcó un hito en la historia del sétimo arte al alcanzar 16 postulaciones, con lo que rompió el récord de 14 que tenían All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).

La ceremonia será en el Dolby Theatre de Los Ángeles y Conan O’Brien volverá como presentador.

Pecadores llega a los premios postulada en los apartados mejor película, director, actor, actor de reparto, actriz de reparto, guion original, dirección de casting, fotografía, montaje, diseño de producción, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, efectos visuales, sonido, banda sonora original y mejor canción.

Además, como detalle especial para Costa Rica, el tico Felipe Pacheco, ingeniero de sonido, destaca con su nombre en la categoría mejor sonido por su trabajo en Pecadores. Si gana, el artista se convertirá en el primer costarricense en recibir una estatuilla dorada.

La transmisión de la gala de premiación de los Óscar 2026 podrá verse en Latinoamérica por medio de la señal de streaming de HBO Max, a partir de las 4 p. m. hora de Costa Rica. Además, el canal de cable TNT también compartirá la señal de la ceremonia.

Nominados y detalles especiales de los Óscar 2026

En segundo lugar del top de nominaciones se posicionó el thriller dirigido por Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra (One Battle After Another), con 13 nominaciones. Las cintas Frankenstein —del mexicano Guillermo del Toro—, Marty Supremo y la noruega Valor sentimental (Affeksjonsverdi) empataron con nueve postulaciones.

La película 'Pecadores' ('Sinners') recibió un total de 16 nominaciones a los premios Óscar 2026. El actor Michael B. Jordan protagoniza el filme. (Archivo)

En cuanto a las aspirantes a mejor película, la competencia es fuerte. En total se nominaron 10 producciones: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto (The Secret Agent), Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes (Train Dreams).

Otro detalle que destacar en la actual edición de los premios Óscar es la competencia que ya se gesta entre los actores, actrices y directores. Las películas más nominadas también colocaron varios nombres en estos importantes apartados.

Como mejor director fueron postulados Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental) y Ryan Coogler (Pecadores).

En cuanto a los actores principales, se enfrentarán Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto).

Las actrices que luchan por ser la mejor son: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor sentimental) y Emma Stone (Bugonia).

Además, Pecadores retumbó fuerte en categorías técnicas, entre ellas las de guion, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a I Lied To You para mejor canción original.