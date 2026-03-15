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Premios Óscar 2026: una guía completa para ver la gala y disfrutarla al máximo

Este domingo 15 de marzo se entregarán los galardones a lo mejor del cine internacional. Aquí le contamos detalles de dónde ver la gala y algunas curiosidades

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Por Jessica Rojas Ch.
Premios Óscar 2026
La ceremonia de los premios Óscar se realizará este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Conan O’Brien volverá como presentador. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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