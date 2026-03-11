Viva

Premios Óscar 2026: así será el lujoso banquete que disfrutarán las estrellas de Hollywood

Aproximadamente 25.000 platillos estarán a merced de las grandes figuras del cine este domingo

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Baile de los Gobernadores
Las estrellas de Hollywood disfrutarán del llamado Baile de los gobernadores, una vez terminen los Premios Óscar 2026. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Premios ÓscarÓscar 2026
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.