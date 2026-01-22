Viva

Premios Óscar: Filme ‘Pecadores’ logra hito histórico en las nominaciones a lo mejor del cine

La mañana de este jueves 22 de enero se anunciaron las producciones postuladas a los famosos galardones

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Premios Óscar 2026
Este jueves 22 de enero se anunciaron las nominaciones a los premios Óscar 2026. El evento fue conducido por Danielle Brooks y Lewis Pullman. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Premios ÓscarÓscar 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.