Premios Óscar: Filme ‘Pecadores’ logra hito histórico en las nominaciones a lo mejor del cine

La película Pecadores (Sinners, 2025) marcó un hito en la historia de los premios Óscar al recibir 16 nominaciones a los famosos galardones, que se entregan a lo mejor del cine internacional.
Pecadores, protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Ryan Coogler, es un filme de terror de la época imperial, que tiene como eje la segregación en el sur de Estados Unidos.
“Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas en Chicago, dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo montando un club de blues, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida”, dice la sinopsis de la película, publicada por filmaffinity.com
La producción destacó en los apartados a mejor película, director, actor, actor de reparto, actriz de reparto, guion original, dirección de casting, fotografía, montaje, diseño de producción, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, efectos visuales, sonido, banda sonora original y mejor canción.
El récord anterior era de 14 nominaciones que habían recibido All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).
Este 2026 se realizará la edición número 98 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La ceremonia de premiación será el 15 de marzo y Conan O’Brien volverá como presentador.
A continuación, la lista completa de nominaciones.
Los nominados a los premios Óscar 2026:
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor director
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Coogler, Sinners
Actriz principal
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Actor principal
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
Actriz de reparto
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Teyana Taylor, One Battle After Another
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
Actor de reparto
- Benicio del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
- Delroy Lindo, Sinners
Guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Guion original
- Blue Moon
- It Was Just and Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Largometraje animado
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Película internacional
- The Secret Agent (Brasil)
- It Was Just an Accident (Francia)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirat (España)
- The Voice of Hind Rajab (Túnez)
Canción original
- Dear Me from Diane Warren: Relentless
- Golden from KPop Demon Hunters
- I Lied to You from Sinners
- Sweet Dreams of Joy from Viva Verdi
- Train Dreams from Train Dreams
Montaje
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Maquillaje y estilismo de cabello
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Diseño de vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor reparto
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Noticia en desarrollo.