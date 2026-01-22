¡Histórico! Costarricense está nominado a un premio Óscar: esta es su inspiradora historia

El nombre de Costa Rica figuró en la lista de nominados a los premios Óscar 2026.

El anuncio de las nominaciones a los premios Óscar 2026 dejó una gran noticia para Costa Rica. El artista nacional Felipe Pacheco fue nominado a una de las categorías de los prestigiosos galardones, que reconocen lo mejor del cine internacional.

Pacheco recibió la postulación por su trabajo en la película Pecadores (Sinners), según se confirmó en la lista oficial de nominados de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la cual fue anunciada este jueves 22 de enero.

Pacheco destacó junto a sus compañeros Chris Welcker, Benjamin Burtt, Brandon Proctor y Steve Boeddeker. En esa categoría compiten contra el equipo de trabajo de las películas F1, Frankenstein, Una batalla tras otra y Sirat.

El ingeniero de sonido Felipe Pacheco no solo ha trabajado para producciones hollywoodenses como 'Pecadores', sino que también ha prestado su talento en cintas como 'Capitán 'América: Guerra Civil' y 'Kong: Skull Island', entre otras. (Archivo)

Pecadores, con la nominación del tico incluida, marcó un hito en la historia de los Óscar al ser postulada en 16 categorías.

Pacheco es ingeniero de sonido y desde el inicio de su carrera ha trabajado para títulos como Capitán América: Guerra Civil y Kong: Skull Island, entre otras.

El tico estudió en el Berklee College of Music en Boston por cuatro años. Cuando se graduó se instaló en Los Ángeles, en el 2015. Más adelante consiguió trabajo en los estudios de Hans Zimmer.

Noticia en desarrollo.