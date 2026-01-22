Viva

Premios Óscar 2026: lista completa de los nominados a los galardones

El anuncio de las postulaciones a los premios de la Academia se realizó este jueves 22 de enero

Por Jessica Rojas Ch. y AFP

El anuncio de las nominaciones a los premios Óscar 2026 registró un histórico en los prestigiosos galardones, y es que la película Pecadores (Sinners, 2025) logró 16 postulaciones en categorías como mejor película, mejor director y mejor actor.








