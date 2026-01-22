Premios Óscar 2026: lista completa de los nominados a los galardones

El anuncio de las nominaciones a los premios Óscar 2026 registró un histórico en los prestigiosos galardones, y es que la película Pecadores (Sinners, 2025) logró 16 postulaciones en categorías como mejor película, mejor director y mejor actor.

Pero más allá del récord que rompió esta producción, hubo también otras sorpresas en las postulaciones, que se informaron este jueves 22 de enero por la mañana.

En segundo lugar se posicionó el thriller dirigido por Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, con 13 nominaciones, mientras que Frankenstein -del mexicano Guillermo del Toro-, Marty Supremo, y la noruega Valor sentimental, empataron con nueve nominaciones.

Pecadores también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, en reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto.

Además, Sinners, retumbó fuerte en categorías técnicas, entre ellas las de guion, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a I Lied To You, para mejor canción original.

La ceremonia de premiación se realizará el 15 de marzo y el presentador Conan O’Brien será el conductor de la gala.

Nominados a los premios Óscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor director

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners

Actriz principal

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Actor principal

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

Actriz de reparto

Wunmi Mosaku, Sinners

Elle Fanning, Sentimental Value

Teyana Taylor, One Battle After Another

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Actor de reparto

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Delroy Lindo, Sinners

Guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Guion original

Blue Moon

It Was Just and Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Largometraje animado

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Película internacional

The Secret Agent (Brasil)

It Was Just an Accident (Francia)

Sentimental Value (Noruega)

Sirat (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Canción original

Dear Me from Diane Warren: Relentless

Golden from KPop Demon Hunters

I Lied to You from Sinners

Sweet Dreams of Joy from Viva Verdi

Train Dreams from Train Dreams

Montaje

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Maquillaje y estilismo de cabello

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Diseño de vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor reparto

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Banda sonora original