Premios Óscar 2026: lista completa de los nominados a los galardones

El anuncio de las nominaciones a los premios Óscar 2026 registró un histórico en los prestigiosos galardones, y es que la película Pecadores (Sinners, 2025) logró 16 postulaciones en categorías como mejor película, mejor director y mejor actor.
Pero más allá del récord que rompió esta producción, hubo también otras sorpresas en las postulaciones, que se informaron este jueves 22 de enero por la mañana.
En segundo lugar se posicionó el thriller dirigido por Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, con 13 nominaciones, mientras que Frankenstein -del mexicano Guillermo del Toro-, Marty Supremo, y la noruega Valor sentimental, empataron con nueve nominaciones.
Pecadores también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, en reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto.
Además, Sinners, retumbó fuerte en categorías técnicas, entre ellas las de guion, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a I Lied To You, para mejor canción original.
La ceremonia de premiación se realizará el 15 de marzo y el presentador Conan O’Brien será el conductor de la gala.
Nominados a los premios Óscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor director
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Coogler, Sinners
Actriz principal
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Actor principal
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
Actriz de reparto
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Teyana Taylor, One Battle After Another
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
Actor de reparto
- Benicio del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
- Delroy Lindo, Sinners
Guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Guion original
- Blue Moon
- It Was Just and Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Largometraje animado
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Película internacional
- The Secret Agent (Brasil)
- It Was Just an Accident (Francia)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirat (España)
- The Voice of Hind Rajab (Túnez)
Canción original
- Dear Me from Diane Warren: Relentless
- Golden from KPop Demon Hunters
- I Lied to You from Sinners
- Sweet Dreams of Joy from Viva Verdi
- Train Dreams from Train Dreams
Montaje
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Maquillaje y estilismo de cabello
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Diseño de vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor reparto
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners