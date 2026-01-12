¿Dónde ver ‘Hamnet’ y ‘Una batalla tras otra’? Guía de las producciones triunfadoras en los Globos de Oro 2026

Los Globos de Oro 2026 fueron la antesala perfecta para los esperados premios Óscar, pues en la gala de este domingo varias series y películas dieron la sorpresa. Los grandes ganadores de la noche fueron el filme Una batalla tras otra y la serie Adolescencia, con cuatro premios cada uno.

Otras producciones destacadas fueron The Pitt, Sinners, Kpop Demon Hunters y la ganadora a mejor película dramática: Hamnet.

¿De qué tratan y dónde verlas?

Adolescencia

Es una miniserie británica de drama psicológico y policial que sigue el caso de Jamie Miller, un chico de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase. Se estrenó en Netflix en marzo de 2025, tiene solo cuatro episodios de alrededor de una hora y cada capítulo está rodado en un único plano secuencia, lo que le da un tono muy realista y tenso.

En los Globos de Oro ganó las categorías de mejor actor en serie de televisión de drama para Owen Cooper, mejor actor en miniserie, serie de antología o telefilm para Stephen Graham, mejor actriz de reparto en serie de TV para Erin Doherty y mejor miniserie, serie de antología o telefilm.

En un interrogatorio tenso, Jamie es acompañado por su padre, mientras enfrenta las consecuencias legales tras ser acusado de asesinato en la serie 'Adolescencia'. (Netflix/Netflix)

Una batalla tras otra

El alocado thriller de Paul Thomas Anderson, centrado en un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), se perfila como uno de los grandes favoritos para los Óscar en marzo.

La obra, que incluye violentos radicales de izquierda, redadas migratorias y supremacistas blancos, ha conectado con el público y la crítica en un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado. Está disponible en HBO Max y Movistar Plus+; además, puede alquilarse y comprarse en Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.

'Una batalla tras otra' tiene a Leonardo DiCaprio como protagonista. (Cortesía Rola)

Hamnet

Es la adaptación de la novela de la irlandesa Maggie O’Farrell que imagina la vida de William Shakespeare y su esposa mientras enfrentan la muerte de su hijo. La película explora cómo este dolor devastador se transforma años después en la obra maestra más famosa del mundo: Hamlet.

La historia no solo se centra en Shakespeare como dramaturgo, sino en el impacto que la pérdida de Hamnet tuvo en su vida familiar y artística. Se encuentra disponible en Apple TV con suscripción paga y se estrenará el 19 de febrero en los cines costarricenses.

(De izq. a der.) El actor británico Joe Alwyn, el actor británico Noah Jupe, la directora china Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley, el actor irlandés Paul Mescal y el actor británico Jacobi Jupe, ganadores del premio a la Mejor Película Dramática por 'Hamnet'. (ETIENNE LAURENT/AFP)

The Pitt

Es una serie de drama médico estadounidense, ambientada en el servicio de emergencias de un hospital de Pittsburgh y centrada en un turno de 15 horas que pone al límite a su equipo sanitario.

Se estrenó en 2025. Fue creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle como el doctor Michael “Robby” Robinavitch. Esta serie está disponible en HBO Max.

Noah Wyle es el protagonista de la serie 'The Pitt'. (Instagram/Instagram)

Sinners

Es una película de terror gótico sobrenatural, dirigida y coescrita por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel (dos hermanos gemelos). La historia se sitúa en 1932, donde los gemelos, excombatientes de la Primera Guerra Mundial, abren un juke joint para empezar de nuevo, pero terminan enfrentándose a una antigua amenaza vampírica ligada al racismo y la violencia de la época.

Este filme se encuentra disponible, en exclusiva, en la plataforma HBO Max.

Michael B. Jordan da vida a dos hermanos gemelos que enfrentan una amenaza vampírica en el Misisipi de 1932. En la foto se ve al artista acompañado del elenco y equipo de producción de 'Sinners'. (Instagram/Instagram)

Kpop demon hunters

Es una película animada de fantasía urbana sobre un grupo femenino de K-pop que también son cazadoras de demonios. Rumi, Mira y Zoey forman la banda Huntr/x y usan sus voces para mantener una barrera mágica que protege a la humanidad, todo eso mientras se enfrentan a los Saja Boys, una boyband compuesta por demonios disfrazados.

Esta película estuvo en los cines y ahora se encuentra de manera exclusiva en la plataforma de streaming de Netflix.