Viva

¿Dónde ver ‘Hamnet’ y ‘Una batalla tras otra’? Guía de las producciones triunfadoras en los Globos de Oro 2026

Películas y series que destacaron en la gala ya están disponibles en su mayoría en ‘streaming’. Vea de qué tratan y dónde encontrarlas

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Los Globos de Oro 2026 fueron la antesala perfecta para los esperados premios Óscar, pues en la gala de este domingo varias series y películas dieron la sorpresa. Los grandes ganadores de la noche fueron el filme Una batalla tras otra y la serie Adolescencia, con cuatro premios cada uno.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Globos de Oro 2026HamnetUna batalla tras otraAdolescencia
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.