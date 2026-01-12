Globos de Oro 2026: Repase la lista completa de los ganadores

De izq. a der.: Los actores británicos Joe Alwyn y Noah Jupe, la directora china Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley, el intérprete irlandés Paul Mescal y el actor británico Jacobi Jupe, ganadores del premio a la mejor película dramática por 'Hamnet'.

Los Globos de Oro 2026 dejaron un claro protagonismo compartido entre Adolescencia y Una batalla tras otra, producciones que se consolidaron como las más galardonadas de la noche, con cuatro premios cada una.

La primera dominó las categorías televisivas vinculadas a miniseries, mientras que la segunda destacó en cine, al llevarse reconocimientos clave como dirección, guion y mejor película musical o de comedia.

El cine repartió premios entre varias producciones destacadas. Hamnet obtuvo dos galardones relevantes, incluidos mejor película dramática y mejor actriz para Jessie Buckley.

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, Una batalla tras otra .

Teyana Taylor, . Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, Valor sentimental .

Stellan Skarsgård, . Mejor actor en una serie dramática: Noah Wyle, The Pitt .

Noah Wyle, . Mejor actriz en serie de TV musical o comedia: Jean Smart, Hacks .

Jean Smart, . Mejor actor en serie de televisión de drama: Owen Cooper, Adolescencia .

Owen Cooper, . Mejor actor en serie de TV musical o comedia: Seth Rogen, The Studio .

Seth Rogen, . Mejor pódcast: Good Hang de Amy Poehler.

de Amy Poehler. Mejor canción original: Golden , de Kpop Demon Hunters.

, de Kpop Demon Hunters. Mejor guion de película: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra .

Paul Thomas Anderson, . Mejor actriz en película musical o de comedia: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You .

Rose Byrne, . Mejor actor en película musical o de comedia: Timothée Chalamet, Marty Supreme .

Timothée Chalamet, . Mejor actor en miniserie, serie de antología o telefilm: Stephen Graham, Adolescencia .

Stephen Graham, . Mejor actriz en miniserie, serie de antología o telefilm: Michelle Williams, Dying for Sex .

Michelle Williams, . Logro en taquilla y cinematográfico: Sinners ($368 millones).

($368 millones). Mejor director: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra .

Paul Thomas Anderson, . Mejor película animada: Kpop Demon Hunters .

. Mejor banda sonora: Sinners , Ludwig Göransson.

, Ludwig Göransson. Mejor película internacional: The Secret Agent .

. Mejor actriz de reparto en serie de TV: Erin Doherty, Adolescencia .

Erin Doherty, . Mejor actriz en una serie dramática: Rhea Seehorn, Pluribus .

Rhea Seehorn, . Mejor serie dramática: The Pitt .

. Mejor miniserie, de antología o telefilm: Adolescencia .

. Mejor serie musical o de comedia: The Studio .

. Mejor actriz en película dramática: Jessie Buckley, Hamnet .

Jessie Buckley, . Mejor actor en película dramática: Wagner Moura, The Secret Agent .

Wagner Moura, . Mejor película musical o de comedia: Una batalla tras otra .

. Mejor película dramática: Hamnet.