Globos de Oro 2026: Repase la lista completa de los ganadores

Los Globos de Oro 2026 dejaron un claro protagonismo compartido entre Adolescencia y Una batalla tras otra, producciones que se consolidaron como las más galardonadas de la noche, con cuatro premios cada una.
La primera dominó las categorías televisivas vinculadas a miniseries, mientras que la segunda destacó en cine, al llevarse reconocimientos clave como dirección, guion y mejor película musical o de comedia.
El cine repartió premios entre varias producciones destacadas. Hamnet obtuvo dos galardones relevantes, incluidos mejor película dramática y mejor actriz para Jessie Buckley.
Esta es la lista completa de ganadores:
- Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, Una batalla tras otra.
- Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, Valor sentimental.
- Mejor actor en una serie dramática: Noah Wyle, The Pitt.
- Mejor actriz en serie de TV musical o comedia: Jean Smart, Hacks.
- Mejor actor en serie de televisión de drama: Owen Cooper, Adolescencia.
- Mejor actor en serie de TV musical o comedia: Seth Rogen, The Studio.
- Mejor pódcast: Good Hang de Amy Poehler.
- Mejor canción original: Golden, de Kpop Demon Hunters.
- Mejor guion de película: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra.
- Mejor actriz en película musical o de comedia: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You.
- Mejor actor en película musical o de comedia: Timothée Chalamet, Marty Supreme.
- Mejor actor en miniserie, serie de antología o telefilm: Stephen Graham, Adolescencia.
- Mejor actriz en miniserie, serie de antología o telefilm: Michelle Williams, Dying for Sex.
- Logro en taquilla y cinematográfico: Sinners ($368 millones).
- Mejor director: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra.
- Mejor película animada: Kpop Demon Hunters.
- Mejor banda sonora: Sinners, Ludwig Göransson.
- Mejor película internacional: The Secret Agent.
- Mejor actriz de reparto en serie de TV: Erin Doherty, Adolescencia.
- Mejor actriz en una serie dramática: Rhea Seehorn, Pluribus.
- Mejor serie dramática: The Pitt.
- Mejor miniserie, de antología o telefilm: Adolescencia.
- Mejor serie musical o de comedia: The Studio.
- Mejor actriz en película dramática: Jessie Buckley, Hamnet.
- Mejor actor en película dramática: Wagner Moura, The Secret Agent.
- Mejor película musical o de comedia: Una batalla tras otra.
- Mejor película dramática: Hamnet.