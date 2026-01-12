Globos de Oro 2026: compositora de ‘KPop Demon Hunters’ fue rechazada y ahora brilla en los premios

Los Globos de Oro 2026 se llevan a cabo en Los Ángeles, donde cientos de artistas se reúnen para conocer a los ganadores de la noche, entre actrices, actores y músicos. Uno de los presentes fue el elenco de KPop Demon Hunters.

Esta película, que sigue a un grupo femenino de K-pop que —además de ser artistas— lleva una doble vida como cazadoras de demonios que protegen a sus fans de amenazas sobrenaturales, ganó la categoría de mejor canción original con el éxito Golden.

Esta interpretación alcanzó el número 1 del Billboard Global 200 y encabezó listas en más de 30 países. Pero no todo fue fácil: una de sus compositoras, la artista Kim Eun-jae, mejor conocida como Ejae, dio a conocer en su discurso que fue criticada por sus habilidades en el pasado.

“Cuando era una niña pequeña, trabajé para ser un ídolo de K-pop y me rechazaron porque mi voz no era lo suficientemente buena; ahora estoy aquí como cantante y compositora. Es un sueño hecho realidad ser parte de una canción que ayuda a otros niños a pasar por cosas difíciles y a aceptarse a sí mismos. Gracias por aceptar mi voz”, dijo en su discurso, el cual se llevó los aplausos.

La letra de esta canción habla sobre la importancia de la identidad y la aceptación. La película también se dejó la categoría a Mejor película animada.