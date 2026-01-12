Globos de Oro 2026: anfitriona lanzó ácidos chistes contra Leonardo DiCaprio y Dwayne Johnson

La comediante estadounidense Nikki Glaser fue la encargada de conducir la ceremonia; regresó a este rol tras su participación en la edición anterior.

Los Globos de Oro 2026 se iniciaron con la ácida conducción de la comediante Nikki Glaser, quien lanzó bromas irreverentes contra figuras como Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan. La anfitriona no se guardó nada en una gala cargada de estrellas en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Glaser, quien regresó luego de su actuación en la gala pasada, arremetió contra varios actores, entre risas y emociones. Su humor fue el clásico con el que se le ha conocido: una mezcla de chistes ácidos que provocaron desde carcajadas hasta rostros de confusión y una que otra sorpresa.

Entre los primeros que recibieron un comentario fueron Kevin Hart y Dwayne Johnson, con quienes bromeó sobre el coeficiente intelectual necesario para ver películas como Jumanji. Glaser afirmó que dichas cintas se pueden ver con un coeficiente de 50, cuando el rango usual se sitúa entre 90 y 109.

También hizo un chiste sobre quién daría $5 por comprar Warner Bros., empresa que ha estado en el ojo del entretenimiento por su posible venta. Al regresar con los actores, le dijo a Leonardo DiCaprio que él alcanzó muchos premios incluso antes de que su novia tuviera 30 años, y lo crítico por no dar entrevistas profundas.

Por otro lado, realizó un comentario de tono sexual sobre la participación de Michael B. Jordan en The Sinners, ya que el actor interpreta un doble papel de gemelos. Afirmó que, al verlo, pensó: “Okey, Nikki, nos vamos a masturbar”, ante una sonrisa nerviosa del artista.

En una de sus últimas participaciones en la introducción previa a los premios, le dijo a Guillermo del Toro que siguiera “haciendo películas raras de monstruos teniendo sexo”.

Con esto reforzó su discurso y sus bromas, las cuales fueron tanto queridas como odiadas por los asistentes.