Viva

Leonardo DiCaprio explicó por qué oculta su rostro en público desde hace años

El actor sorprendió al revelar el verdadero motivo por el que evita mostrar su rostro en público. La razón va mucho más allá de la fama

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Leonardo DiCaprio detalló las razones por las que evita la atención pública y cubre su rostro con frecuencia.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLeonardo DiCaprio
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.