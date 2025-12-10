Leonardo DiCaprio explicó por qué oculta su rostro en público desde hace años

Leonardo DiCaprio detalló las razones por las que evita la atención pública y cubre su rostro con frecuencia.

Leonardo DiCaprio fue nombrado Artista del Año por la revista TIME. Durante una entrevista con ese medio, el actor explicó por qué se esfuerza por mantenerse alejado del foco público, incluso cubriéndose el rostro al salir a la calle.

El actor reveló que ha intentado encontrar un equilibrio entre su vida personal y la fama desde una edad temprana. Afirmó que su estrategia ha consistido en exponerse solamente cuando tiene algo importante que decir o mostrar. Por esa razón, en la mayoría de sus apariciones públicas procura pasar desapercibido.

DiCaprio comenzó a utilizar mascarilla durante la pandemia de Covid-19 y, desde entonces, la incorporó a su vestimenta diaria. Además, desde antes ya utilizaba con frecuencia gorras o sombreros para tapar su rostro, incluso bajando la visera o quitándoselos para bloquear el contacto visual.

Según explicó el actor, esta práctica se relaciona con su objetivo de preservar una carrera a largo plazo. Sostuvo que mantenerse alejado de la atención pública ha sido una forma efectiva de sostener su trabajo como intérprete sin desgaste innecesario.

“Pensé: ‘Bueno, ¿cómo puedo tener una carrera larga? Porque me encanta lo que hago, y creo que la mejor manera de tener una carrera larga es manteniéndome alejada de los focos’”, indicó a la revista.

Sin embargo, cuando promueve películas o participa en ceremonias, DiCaprio se muestra con el rostro descubierto. En estos espacios también suele hablar de las causas ambientales que defiende, sin esconderse detrás de accesorios.

DiCaprio recordó que el fenómeno mundial que generó la película Titanic marcó el final de su anonimato. Mencionó que no comprendía inicialmente la magnitud del filme, y que solo con el paso del tiempo entendió que se trataba de una de las mayores producciones de la historia del cine.

El actor recordó que, tras el éxito de Titanic, su vida cambió por completo. Indicó que, aunque fue una experiencia valiosa tanto para él como para Kate Winslet, su compañera en la película, el impacto fue tal que se vio obligado a retomar sus intenciones originales como artista y alejarse del ruido mediático.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.