‘Las Guerreras K-pop’: la película de Netflix que, con una banda ficticia, rompe récords

La película de Netflix 'Las Guerreras K-pop' rompió varios récords desde su estreno, el 23 de agosto.

Desde su estreno, el 23 de agosto de 2025, Las Guerreras K-pop se convirtió en todo un fenómeno cultural. La película animada no solo ha pulverizado los récords de audiencia en Netflix, sino que también revolucionó la industria musical… a pesar de que el grupo protagonista de su historia, Huntr/x, no existe fuera de la pantalla.

Esta nota está libre de spoilers, así que si todavía no ha visto la película, puede continuar leyendo con tranquilidad y, quizá, al final sienta aún más ganas de darle play a esta producción que ya es considerada un ícono.

Récord sin precedentes y mala jugada de Sony

Las Guerreras K-pop cuenta la historia de Rumi, Mira y Zoey, tres jóvenes estrellas que, además de brillar en los escenarios como ídolos globales, llevan una vida secreta como cazadoras de demonios.

Su doble identidad las obliga a equilibrar el glamour y la presión del estrellato con el peso de salvar al mundo, todo acompañado de espectaculares números musicales. En el camino se encuentran con los Saja Boys, otra banda de K-pop formada por atractivos hombres.

A menos de un mes de su estreno, la película se consolidó como el título más visto en la historia de Netflix, superando a éxitos colosales como El juego del calamar y Merlina, que antes ocupaban los primeros lugares.

La cinta ya suma 236 millones de reproducciones individuales, una cifra histórica no solo para una película animada, sino para cualquier tipo de producción en la plataforma.

Lo más sorprendente es que su impacto no se ha limitado al terreno audiovisual. La banda sonora de la película ha hecho historia al colocar cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 del Billboard Hot 100, un logro que ningún grupo real de K-pop había alcanzado hasta ahora.

'Las Guerreras K-pop' se consolidó como el título más visto en la historia de Netflix, superando a éxitos colosales como 'El juego del calamar' y 'Merlina'. (Netflix)

La película fue producida por Sony Pictures Animation y anunciada oficialmente como un proyecto del estudio en marzo de 2021, bajo la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans; sin embargo, poco después, Netflix se interesó por el filme.

Su costo de producción se estimó en $100 millones. En ese contexto, Netflix cubrió la totalidad del presupuesto y, además, pagó una prima adicional que osciló entre $20 y $25 millones.

En su estreno limitado en salas —principalmente en funciones especiales tipo sing-along— recaudó entre $16 y $20 millones en Estados Unidos y Canadá. Sumado a los ingresos generados a través de la plataforma de streaming, se estima que el total de ganancias ascendió a alrededor de $720 millones.

De acuerdo con fuentes no oficiales, Sony decidió vender la película porque desconfiaba de su potencial comercial, bajo la creencia de que no lograría destacar. Sin embargo, el resultado fue el contrario.

Los Saja Boys son otra banda ficticia de K-pop en la película 'Las Guerreras K-pop', que al igual que Huntr/x logra conquistar las listas musicales del mundo. (Netflix)

Banda ficticia que conquista listas reales

La estrella del soundtrack es la pieza Golden, que se convirtió en el primer número uno en la historia del Hot 100 para un acto femenino de K-pop (aunque, irónicamente, se trate de un grupo ficticio). La canción lleva semanas dominando Spotify a nivel mundial, seguida de otros temas virales de la película como Soda Pop, Your Idol, How It’s Done, What It Sounds Like y Takedown.

En plataformas como TikTok, los temas han explotado en popularidad: millones de usuarios recrean los bailes de la película y viralizan sus coreografías como si fueran parte de un fandom real.

Esto recuerda la dinámica de la industria del K-pop, donde las coreografías y trends impulsan el éxito global de grupos como BTS, Blackpink o Stray Kids.

Lo curioso es que, aunque Huntr/x no existe en la vida real, sus “éxitos” están siendo consumidos y celebrados con el mismo entusiasmo que los de grupos reales, generando un efecto de metarrealidad entre ficción y cultura musical.

Empoderamiento femenino

El éxito de la película se explica en parte por esta mezcla de fantasía urbana, acción dinámica y una narrativa emotiva que aborda temas universales como la amistad, la autoaceptación y la presión por cumplir expectativas. El humor, el carisma de sus protagonistas y la forma en que refleja la experiencia del fandom K-pop hacen que la película conecte tanto con niños como con adultos.

Otro aspecto clave es su enfoque en el empoderamiento femenino. Rumi, Mira y Zoey representan distintas facetas de la fuerza: algunas más vulnerables, otras más rebeldes, todas igual de valiosas. A lo largo del filme, las chicas se enfrentan a sus miedos, tropiezan y aprenden a levantarse, mostrando que incluso las heroínas necesitan apoyarse unas en otras.

Este retrato rompe con el cliché de las “estrellas perfectas” y refleja un tipo de liderazgo mucho más humano y empático. En lugar de invencibles, las protagonistas son cercanas; cometen errores, piden ayuda y triunfan gracias a la unión.

En tiempos donde la conversación sobre igualdad de género y sororidad sigue tomando fuerza, la película se vuelve aún más relevante e inspiradora.

Rumi, Mira y Zoey representan distintas facetas de la fuerza: algunas más vulnerables, otras más rebeldes, todas igual de valiosas. (Netflix)

El impacto también ha sido impulsado por la comunidad fan. Tal como ocurre en el K-pop real, los seguidores de Huntr/x producen arte, merchandising casero y comentarios en redes como si la banda existiera en el mundo tangible.

Incluso, la película llamó la atención de idols reales, como Jungkook de BTS y Cha Eun-woo de ASTRO, quienes reaccionaron con bailes y covers de sus canciones principales, lo que avivó los rumores sobre en quiénes se habrían inspirado los creadores para dar vida a los personajes.

El fenómeno se ha expandido tanto que la banda sonora ya fue nominada a importantes galardones internacionales como los MTV Video Music Awards y los K-World Dream Awards, situándose al nivel de referentes reales de la industria musical surcoreana.

Revolución de Las Guerreras K-pop

En pocas semanas, Las Guerreras K-pop pasó de ser una apuesta arriesgada de animación a convertirse en un hito de entretenimiento global, dejando huella en la cultura K-pop, la música y la forma en que entendemos la relación entre ficción y realidad.

Si está buscando qué ver en Netflix, sin importar su edad o sus gustos musicales, no cabe duda de que esta película es una opción perfecta: vibrante, pegajosa, emocionante y con un toque de inspiración que va más allá de la pantalla.

Vea el tráiler oficial de la película:

