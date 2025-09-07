El oscuro caso real detrás de ‘Número desconocido’: el documental de Netflix del que todos hablan

Desde su estreno el 29 de agosto, el documental Número desconocido: un escándalo de ciberacoso se convirtió en la producción más vista de Netflix en este momento.

La historia atrapó a los suscriptores por su contenido perturbador y por estar basada en hechos reales. Detrás del éxito, se esconde un caso que conmocionó a una comunidad entera en Michigan, Estados Unidos, y que involucró a una figura inesperada.

Todo ocurrió a comienzos de 2021, cuando Ashley y Owen, estudiantes de secundaria en Beal City, comenzaron a recibir mensajes agresivos desde un número desconocido. Al principio, parecían simples bromas. Sin embargo, la situación escaló con rapidez.

El acosador intensificó sus ataques por medio de mensajes de texto y publicaciones en redes sociales. Afirmó tener la misma edad que ellos. Aunque ambos fueron blanco del hostigamiento, los ataques se centraron en Ashley.

La adolescente recibió burlas por su físico, desempeño deportivo y su relación sentimental. El hostigador manipuló imágenes suyas y las usó para humillarla en la escuela.

Durante la investigación, se recopilaron 349 páginas de evidencia con mensajes considerados perturbadores por la fiscalía.

Este caso, reconstruido en el documental dirigido por Skye Borgman, dejó una huella profunda en la comunidad y hoy forma parte de una de las producciones más impactantes del catálogo de Netflix.

