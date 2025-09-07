Viva

El oscuro caso real detrás de ‘Número desconocido’: el documental de Netflix del que todos hablan

Netflix presenta un caso real de ciberacoso que terminó con una comunidad en shock

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una madre fue condenada tras acosar a su hija por meses usando mensajes anónimos. Netflix documenta este caso que impactó a miles.
Netflix documenta este caso que impactó a miles. (Netflix /Netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNúmero desconocidoNetflixDocumentalPelícula
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.