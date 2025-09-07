Los 7 estrenos que no puede dejar pasar en streaming este setiembre: Denzel Washington, Mark Ruffalo y Marvel

Dramas, comedias, zombies y thrillers marcan la agenda de estrenos en streaming para setiembre en distintas plataformas.

El último cuatrimestre del año inicia con una agenda cargada de estrenos en streaming.

Figuras como Denzel Washington, Jessica Chastain y Mark Ruffalo encabezan series y películas que mezclan acción, drama y suspenso.

También destaca una producción basada en Marvel Zombies, que se adentra en el género del terror animado. Estos son los principales títulos que estarán disponibles en Apple TV+, Disney+, MUBI y otras plataformas.

Task (miniserie)

Mark Ruffalo protagoniza este nuevo thriller del creador de Mare of Easttown, Brad Ingelsby. En esta ocasión, interpreta a Tom Brandis, un agente del FBI que lidera un grupo especial encargado de investigar violentos robos a viviendas vinculadas al narcotráfico. Mientras tanto, Robbie, un recolector de basura, comete los delitos oculto bajo una máscara.

La serie establece un contrapunto entre los dos personajes. Ingelsby ha explicado que esta historia ofrece una tensión comparable a la de Mare of Easttown, pero con un enfoque diferente. Task se estrena este domingo 7 de setiembre en HBO MAX.

Del cielo al infierno (película)

Spike Lee presenta una nueva versión de High and Low, clásico de Akira Kurosawa. La historia se traslada a la Nueva York actual y sigue a un empresario del mundo musical, interpretado por Denzel Washington, quien debe elegir entre conservar $17 millones o usarlos para pagar el rescate del hijo de su asistente, secuestrado por error.

La película reflexiona sobre el contraste social en la ciudad. Ya está disponible en Apple TV+.

Los sin nombre (miniserie)

Claudia, interpretada por Miren Ibarguren, recibe una llamada inesperada. La voz asegura ser su hija, desaparecida años atrás. Junto al inspector Salazar, Claudia intentará descubrir si su hija está viva o si alguien la manipula cruelmente.

Esta miniserie española mezcla el drama policial con lo sobrenatural. Se estrena el 10 de setiembre en Disney+.

Mussolini: hijo del siglo (miniserie)

El director Joe Wright reconstruye el ascenso de Benito Mussolini en esta serie histórica de ocho capítulos, protagonizada por Luca Marinelli. El relato muestra cómo el fascismo tomó fuerza en la Italia de los años 40.

La producción es una coproducción entre Italia y Francia y estará disponible desde el 10 de setiembre en MUBI.

Los mufas, suerte para la desgracia (miniserie)

Roque, un periodista interpretado por Daniel Hendler, investiga fenómenos paranormales. Su búsqueda lo lleva hasta Vicente, un hombre que causa caos y accidentes dondequiera que va. Juntos se enfrentan a una secta, un parapsicólogo oscuro y múltiples desgracias.

El elenco lo integran Pilar Gamboa, Carla Quevedo y Nacho Gadano, entre otros. Esta comedia se estrena el 12 de setiembre en Disney+.

The Savant (miniserie)

Basada en un artículo de la periodista Andrea Stanley, esta miniserie sigue a Savant, una mujer reclutada por agencias federales para infiltrarse en grupos que planifican tiroteos masivos.

La actriz Jessica Chastain encarna a esta agente encubierta, cuya doble vida amenaza con poner en riesgo a su familia.

The Savant estará disponible desde el 26 de setiembre en Apple TV+.

Chad Powers: mariscal de campo (miniserie)

Glen Powell interpreta a Russ Holliday, un jugador fracasado que modifica su rostro con prótesis para volver al fútbol americano como Chad Powers. Esta comedia explora la obsesión por el éxito deportivo y los excesos de la vanidad.

Chad Powers: mariscal de campo se estrena el 30 de setiembre por Disney+.

Marvel Zombies (primera temporada)

Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, imaginó un universo en el que los héroes de Marvel se transforman en zombies. Ahora, esa historia llega como serie animada cargada de violencia y elementos de terror.

Marvel Zombies estará disponible el 24 de setiembre en Disney+

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.