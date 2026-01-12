Viva

Globos de Oro 2026: ‘Adolescencia’ y ‘Una batalla tras otra’ arrasan con cuatro premios cada una

La película ‘Hamnet’ dio la sorpresa en la categoría de mejor filme dramático

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
(De izq. a der.) Hannah Walters, Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters, Christine Tremarco y Owen Cooper, ganadores del Premio a la Mejor Miniserie por "Adolescencia"
(De izq. a der.) Hannah Walters, Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters, Christine Tremarco y Owen Cooper, ganadores del premio a la mejor miniserie por "Adolescencia" (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Globos de Oro 2026HamnetAdolescenciaUna batalla tras otra
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.