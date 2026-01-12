Globos de Oro 2026: ‘Adolescencia’ y ‘Una batalla tras otra’ arrasan con cuatro premios cada una

(De izq. a der.) Hannah Walters, Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters, Christine Tremarco y Owen Cooper, ganadores del premio a la mejor miniserie por "Adolescencia"

La ceremonia de los premios Globos de Oro número 83 volvió a reunir a lo mejor del cine de Hollywood y grandes producciones de gigantes de la transmisión libre (streaming), como HBO y Netflix.

Los grandes ganadores de la noche fueron la serie Adolescencia y la película Una batalla tras otra, con cuatro premios cada una.

La película Hamnet se dejó la categoría de mejor película dramática.

La gala, que se realiza desde 1944, se llevó a cabo este domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles. Esta actividad fue el inicio oficial de una temporada de premios previa a los Óscar y los Emmy.

La anfitriona encargada fue la comediante estadounidense Nikki Glaser, la cual regresó luego de su actuación en la edición pasada.

Glaser, con su clásico humor, fue irreverente y repasó a varios actores a los que les dedicó bromas durante su monólogo.

Premios entre emociones

La primera en subir a la tarima para recibir su galardón fue la mejor actriz de reparto de la noche, Teyana Taylor, por su participación en Una batalla tras otra.

“Casi no escribo un discurso porque pensé que no iba a ganar... a mis hermanas de color y niñas: nuestras voces importan y nuestros sueños merecen espacio”, dijo en su mensaje de agradecimiento.

Paul Thomas Anderson continuó confirmando el favoritismo de Una batalla tras otra luego de llevarse el premio a mejor director.

“Gracias por darle tanto cariño a esta película, amo hacer lo que hago, esto es muy divertido”, afirmó al recibir la estatuilla.

Maya Rudolph y Paul Thomas Anderson asisten a la 83.ª edición de los Globos de Oro. Thomas se dejó dos premios indivuales. (MONICA SCHIPPER/Getty Images via AFP)

Esta producción se dejó los trofeos a mejor actriz de reparto, mejor guion, mejor director y mejor película musical o de comedia.

Otra de las ganadoras de la noche fue la serie Adolescencia, que también se acreditó cuatro categorías: mejor actor en serie de televisión de drama; mejor actor en miniserie, serie de antología o telefilm; mejor actriz de reparto en serie de TV y mejor miniserie, serie de antología o telefilm.

La película Hamnet fue la sorpresa de la noche al dejarse la categoría de mejor película dramática.

“Solo quiero decir que el pueblo que hizo esta película, muchos de ellos han perdido seres amados; los amamos y los extrañamos. Paul (el director) me dijo que hacer Hamnet le enseñó que lo más importante de ser artista es ser lo suficientemente vulnerable para ser vistos como realmente somos”, expresó Chloé Zhao.

Snoop Dogg se llevó los aplausos tras presentar la categoría de mejor pódcast por primera vez, cuya ganadora fue Amy Poehler con Good Hang.

Otra categoría que sorprendió poco fue la de mejor canción original (Golden) y mejor película animada, ganadas por el filme KPop Demon Hunters, éxito global en más de 30 países.

La serie dramática más premiada fue The Pitt, la cual retrata un drama médico que sigue la vida del personal de urgencias en un hospital de Pittsburgh. Ganó los premios a mejor serie dramática y mejor actor.

La actriz irlandesa Jessie Buckley ganó el premio a mejor actriz en película dramática por su trabajo en "Hamnet". (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Repase la lista completa de los premios:

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, Una batalla tras otra .

Teyana Taylor, . Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgard, Valor sentimental .

Stellan Skarsgard, . Mejor actor en una serie dramática: Noah Wyle, The Pitt .

Noah Wyle, . Mejor actriz en serie de TV musical o comedia: Jean Smart, Hacks .

Jean Smart, . Mejor actor en serie de televisión de drama: Owen Cooper, Adolescencia .

Owen Cooper, . Mejor actor en serie de TV musical o comedia: Seth Rogen, The Studio .

Seth Rogen, . Mejor pódcast: Good Hang de Amy Poehler.

de Amy Poehler. Mejor canción original: Golden , de Kpop Demon Hunters .

, de . Mejor guion de película: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra .

Paul Thomas Anderson, . Mejor actriz en película musical o de comedia: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You .

Rose Byrne, . Mejor actor en película musical o de comedia: Timothée Chalamet, Marty Supreme .

Timothée Chalamet, . Mejor actor en miniserie, serie de antología o telefilm: Stephen Graham, Adolescencia .

Stephen Graham, . Mejor actriz en miniserie, serie de antología o telefilm: Michelle Williams, Dying for Sex .

Michelle Williams, . Logro en taquilla y cinematográfico: Sinners ($368 millones).

($368 millones). Mejor director: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra .

Paul Thomas Anderson, . Mejor película animada: Kpop Demon Hunters .

. Mejor banda sonora: Sinners , Ludwig Göransson.

, Ludwig Göransson. Mejor película internacional: The Secret Agent .

. Mejor actriz de reparto en serie de TV: Erin Doherty, Adolescencia .

Erin Doherty, . Mejor actriz en una serie dramática: Rhea Seehorn, Pluribus .

Rhea Seehorn, . Mejor serie dramática: The Pitt .

. Mejor miniserie, de antología o telefilm: Adolescencia .

. Mejor serie musical o de comedia: The Studio .

. Mejor actriz en película dramática: Jessie Buckley, Hamnet .

Jessie Buckley, . Mejor actor en película dramática: Wagner Moura, The Secret Agent .

Wagner Moura, . Mejor película musical o de comedia: Una batalla tras otra .

. Mejor película dramática: Hamnet.