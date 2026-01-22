‘Pecadores’: de qué trata y dónde ver la película más nominada en la historia de los Premios Óscar

La película 'Pecadores' ('Sinners'), que arrasó en los Premios Óscar, mezcla el mundo gángster de los años 30 con el terror sobrenatural.

Pecadores (Sinners, 2025) arrasó en las nominaciones de los Premios Óscar 2026. Además de destacar entre todos sus actuales contendientes, rompió el récord histórico como la película con más postulaciones, aspirando a llevarse el galardón en un total de 16 categorías.

La cinta se ambienta en la Estados Unidos de los años 30 y sigue a Smoke y Stack, dos hermanos gemelos con un pasado como trabajadores de la mafia de Chicago. Tras años en este oficio, regresan a su natal Missisipi y con dinero que robaron a gángsters compran un aserradero con el objetivo de convertirlo en un club de blues.

Allí, reclutan personal que va desde músicos hasta proveedores, y logran crear un centro de encuentro para la comunidad negra de la ciudad. Sin embargo, los tiempos de caos y violencia no quedaron atrás, pues ahora se enfrentan a un mal peor: vampiros.

La cinta está protagonizada por el famoso actor Michael B. Jordan, quien interpreta a los gemelos. El reparto tiene otros nombres importantes como Delroy Lindo, Jack O’Connell y Hailee Steinfeld.

El filme de terror fue dirigido por Ryan Coogler, quien estuvo detrás de los exitosos títulos Creed y Black Panther. Justamente, en estas dos películas trabajó con Jordan como la estrella principal.

Pecadores está disponible en la plataforma HBO Max.