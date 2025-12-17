Premios Óscar abandonan la televisión a partir del 2029: Conozca dónde se transmitirá la gala ahora

La Academia de Hollywood anunció un cambio radical para la transmisión de los Óscar.

Los premios Óscar se transmitirán en exclusiva por YouTube a partir del 2029, según informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este miércoles. Este acuerdo histórico marca el fin de una relación de décadas con la cadena estadounidense ABC y el inicio de la gala únicamente mediante plataformas de streaming.

El nuevo acuerdo de varios años implica que la ceremonia más prestigiosa de los galardones de Hollywood podrá verse solo en una plataforma digital por primera vez.

“Estamos emocionados de entrar en una asociación global multifacética con YouTube para que se convierta en el próximo hogar de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Lynette Howell, en un comunicado.

Los Premios de la Academia, que reconocen lo mejor del cine, son vistos por unos 20 millones de espectadores en Estados Unidos y muchos más en el resto del mundo. El contrato con ABC para transmitir la ceremonia termina en 2028, con la edición número 100 de la gala, en el canal que es propiedad de Disney.

El nuevo acuerdo con YouTube, propiedad de Google, marca un cambio radical de dirección para la industria, la cual observa con cuidado el impacto de las tecnologías en el cine. Hollywood ha enfrentado desafíos en los últimos años a medida que lidia con los nuevos hábitos de las generaciones de espectadores.

Los premios Óscar se transmitirán en exclusiva por YouTube a partir del 2029, (ANGELA WEISS LIONEL BONAVENTURE/AFP)

La edición de los Óscar de este año fue vista por 19,7 millones de personas, una cifra impulsada por la decisión de transmitir el programa por primera vez en la plataforma Hulu, también de Disney, al mismo tiempo que en ABC.

La compañía informó de que esta edición fue la más vista en un lustro, a pesar de que la transmisión de Hulu se vio afectada por problemas técnicos que impidieron a algunos espectadores ver los últimos premios.

Hace una década, la retransmisión de los Premios de la Academia acumulaba cerca de 40 millones de espectadores.