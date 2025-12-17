Viva

Premios Óscar abandonan la televisión a partir del 2029: Conozca dónde se transmitirá la gala ahora

Este acuerdo histórico marca el fin de una relación de décadas con la cadena ABC

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen de estatuas gigantes de la estatuilla de los premios Óscar.
La Academia de Hollywood anunció un cambio radical para la transmisión de los Óscar. (FREDERIC J. BROWN, Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Premios Óscar
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.