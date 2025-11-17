Viva

Tom Cruise recibe un Óscar honorífico en Hollywood tras nunca haber ganado uno competitivo

El actor estadounidense de 63 años fue homenajeado en Hollywood con su primer Óscar, aunque no por una película en específico

Por AFP
Tom Cruise recibió un Óscar honorario en una gala que también reconoció a Dolly Parton y Debbie Allen.
Tom Cruise recibió un Óscar honorario en una gala que también reconoció a Dolly Parton y Debbie Allen. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)







