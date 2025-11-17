Tom Cruise recibe un Óscar honorífico en Hollywood tras nunca haber ganado uno competitivo

Tom Cruise recibió un Óscar honorario en una gala que también reconoció a Dolly Parton y Debbie Allen.

Tom Cruise recibió este domingo su primer Óscar, no por una actuación concreta, sino como reconocimiento a su trayectoria de 45 años en el cine. El actor subió al escenario del Salón Dolby de Hollywood durante una gala especial donde fue ovacionado por figuras destacadas de la industria.

El evento, marcado por la música de la saga Misión imposible, presentó a Cruise acompañado por colegas como Colin Farrell y Emilio Estévez, así como por Steven Spielberg, quien lo dirigió en títulos como Minority Report y Guerra de los mundos.

Este fue el momento en que Tom Cruise recibió reconocimiento de los Óscar

El director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien trabaja con Cruise en la cinta Judy, lo introdujo con un comentario irónico sobre el reto de resumir una carrera tan extensa en cuatro minutos. También compartió una anécdota que causó risas entre los asistentes: aseguró que Cruise soportó comer más chile que cualquier mexicano durante el rodaje.

Ya con el micrófono en mano, Cruise expresó su gratitud y afirmó que su amor por el cine nació en su juventud. Relató que la gran pantalla le despertó curiosidad por las aventuras, el conocimiento y la humanidad.

A pesar de haber sido nominado en cuatro ocasiones al Óscar, Cruise no había logrado obtener la estatuilla hasta ahora. Este Óscar honorario fue entregado como parte del homenaje que la Academia realiza a las leyendas del cine por su impacto en la industria.

Otros reconocidos durante la noche

La ceremonia también rindió homenaje a la cantante Dolly Parton, quien recibió el premio Jean Hersholt por su trabajo humanitario. Aunque no pudo asistir por razones médicas, envió un mensaje grabado donde destacó que su familia le enseñó a compartir, a pesar de tener poco.

Debbie Allen, reconocida actriz, bailarina y directora, también fue galardonada con un Óscar honorario. La actriz Cynthia Erivo fue la encargada de entregar este premio.

Además, se distinguió a Wynn Thomas, uno de los más influyentes diseñadores de producción en Hollywood.

Celebridades impulsan la temporada de premios

La gala, celebrada bajo la lluvia en Los Ángeles, sirvió como antesala para el inicio de la campaña hacia los Óscar 2026, que se entregarán en marzo.

Figuras como Ryan Coogler, director de Pecadores, intercambiaron saludos con Jacob Elordi, quien interpretó a “Frankenstein” en una película de Guillermo del Toro. También estuvieron presentes Ted Sarandos, CEO de Netflix, y Wagner Moura, protagonista de El agente secreto, cinta con la que Brasil busca competir por el Óscar a mejor película internacional.

En otro rincón del evento, Elle Fanning y Renate Reinsve, actrices de la película noruega Valor sentimental, conversaron sobre las posibilidades de su producción en la misma categoría.

Los protagonistas de Wicked: For Good, Ariana Grande, Jonathan Bailey y la propia Erivo, también asistieron y se relacionaron con otras personalidades de la industria.

