La verdadera razón por la que Tom Cruise y Ana de Armas terminaron su relación, según medio británico

Tom Cruise y Ana de Armas finalizaron su relación por motivos profesionales, según una fuente, y no consideran reconciliarse.

El actor Tom Cruise y la actriz Ana de Armas pusieron fin a su relación sentimental tras ocho meses de noviazgo. Una fuente cercana a ambos indicó al medio británico Daily Mail que el vínculo comenzó como una colaboración profesional, pero terminó por decisión mutua. Según esta persona, no existe ninguna opción de reconciliación.

Cruise y De Armas compartieron varios encuentros en Londres a lo largo de 2025. Sin embargo, no difundieron fotografías juntos en redes sociales ni oficializaron su vínculo públicamente.

La fuente explicó que el acercamiento ocurrió debido a un proyecto cinematográfico titulado Deeper, un thriller en el que ambos serán protagonistas. Aunque todavía no hay una fecha prevista para el inicio del rodaje, la colaboración profesional sigue en pie.

Ambos artistas decidieron separarse para evitar que una relación personal perjudicara la producción. Según la misma fuente, optaron por mantener un vínculo estrictamente profesional.

La persona allegada relató que los actores no planearon involucrarse sentimentalmente, pero la conexión fue inesperada. Añadió que Ana de Armas se sintió atraída por Cruise, aunque reconoció que mantener una relación con él podría resultar difícil.

El informante afirmó que la decisión se tomó para preservar la amistad y asegurar el futuro del proyecto en conjunto. Según sus declaraciones, Cruise no acostumbra regresar a relaciones pasadas, lo que haría inviable cualquier intento de reconciliación.

Hasta el momento, ni Tom Cruise ni Ana de Armas han hecho declaraciones oficiales sobre la ruptura.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.