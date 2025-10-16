Tom Cruise y Ana de Armas terminaron su romance: esto marcó el final de su relación

Cruise y Ana de Armas decidieron mantener una amistad tras el fin de su relación sentimental iniciada en febrero.

El romance entre Tom Cruise y Ana de Armas llegó a su fin. Según informó el diario The Sun, los actores concluyeron su relación sentimental luego de concluir que su conexión funcionaba mejor en el plano de la amistad.

Los rumores sobre un vínculo amoroso iniciaron en febrero, cuando ambos fueron vistos saliendo juntos de un restaurante en el barrio del Soho, en Londres.

Fuentes cercanas al medio indicaron que, aunque disfrutaron su tiempo como pareja, decidieron poner punto final a la relación por mutuo acuerdo. Reconocieron que la “chispa” inicial se apagó y concluyeron que era preferible mantener una amistad.

“Simplemente se dieron cuenta de que no iban a llegar tan lejos y que estarían mejor como compañeros. La chispa se había apagado entre ellos, pero todavía aman la compañía del otro y ambos han sido muy adultos al respecto”, declaró una fuente cercana a la pareja al medio The Sun.

Ambos continuarán viéndose con frecuencia debido a compromisos profesionales. Ana de Armas forma parte del elenco del próximo filme protagonizado por Cruise, un suspenso sobrenatural titulado Deeper, dirigido por Doug Liman, conocido por Sr. y Sra. Smith.

Aunque el inicio de rodaje estaba programado para agosto, diferencias entre Cruise y Warner Bros. dejaron el proyecto en pausa y con futuro incierto.

Durante los últimos meses, Cruise y Armas coincidieron en varios eventos. Ambos asistieron a la fiesta del exfutbolista David Beckham, con motivo de su cumpleaños número 50, y también se les vio juntos en un paseo en barco en España, además de acudir a un concierto de la banda Oasis en Londres y compartir una caminata tomados de la mano en Vermont, Estados Unidos.

En entrevistas recientes, ambos ofrecieron declaraciones públicas positivas sobre el otro. Ana de Armas habló sobre Cruise durante la premier de Bailarina – del universo de John Wick, en Los Ángeles.

Por su parte, el actor calificó a la actriz como “muy talentosa” y “extremadamente habilidosa”.

Tom Cruise, protagonista de Top Gun, ha tenido tres matrimonios: con Mimi Rogers entre 1987 y 1990, con Nicole Kidman entre 1990 y 2001, y con Katie Holmes entre 2006 y 2012. En el caso de Ana de Armas, estuvo casada con el actor y modelo español Marc Clotet entre 2011 y 2013, y más adelante mantuvo una relación con Ben Affleck entre 2019 y 2021.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.