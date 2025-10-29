Viva

El error que hizo a Tom Cruise despedir a su propia hermana tras polémicas públicas

Lee Anne Mapother ocupó un cargo clave sin tener experiencia en relaciones públicas y eso le costó caro

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Tom Cruise removió a su hermana de su equipo de publicidad tras varias crisis mediáticas que dañaron su imagen (THEO WARGO/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTom Cruise
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.