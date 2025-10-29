El error que hizo a Tom Cruise despedir a su propia hermana tras polémicas públicas

Tom Cruise removió a su hermana de su equipo de publicidad tras varias crisis mediáticas que dañaron su imagen

Tom Cruise tomó una decisión drástica en 2004. El actor estadounidense despidió a su hermana, Lee Anne Mapother, de su cargo como publicista, luego de que su imagen se viera afectada por errores continuos en medios de comunicación.

La situación tuvo origen dos años antes, cuando el intérprete de Misión Imposible nombró a Lee Anne como responsable de sus relaciones públicas, a pesar de que ella no tenía trayectoria en ese campo. En ese momento, Cruise ya era una figura consolidada en Hollywood.

Durante ese periodo, su presencia en los medios no estuvo relacionada con su carrera, sino con episodios controversiais que despertaron fuertes críticas. Uno de los más recordados fue su ataque a la actriz Brooke Shields por tratar su depresión posparto con medicamentos. Cruise afirmó que no existía tal cosa como un desequilibrio químico, lo que generó indignación. Luego de que Shields se defendiera, él ofreció una disculpa.

Otro episodio que generó reacciones fue su participación en The Oprah Winfrey Show. En esa entrevista, Cruise saltó sobre un sofá para declarar su amor a Katie Holmes, comportamiento que fue visto como exagerado y poco creíble. Según The New York Times, Lee Anne responsabilizó a la prensa por distorsionar la situación, pero el público no reaccionó bien.

Ambos incidentes ocurrieron mientras Lee Anne dirigía su equipo de relaciones públicas. Estas situaciones deterioraron la reputación del actor, por lo que Cruise optó por reemplazarla por Paul Bloch, especialista de la agencia Rogers & Cowan.

No obstante, no la dejó fuera del todo. Según declaró al periódico británico The Independent, Lee Anne pasó a encargarse de las labores benéficas del actor. Cruise explicó que ella había manifestado interés en fortalecer su participación en causas sociales y de salud infantil, por lo que ese cambio le pareció adecuado.

Lee Anne expresó satisfacción con la reubicación. Afirmó que se sentía entusiasmada por colaborar en temas sociales y en mejorar la condición humana, ya que sabía cuánto significaban esas metas para su hermano.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.