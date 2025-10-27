Demi Moore revela tensión con Tom Cruise por su embarazo durante rodaje de película icónica

Demi Moore recordó que Tom Cruise se sintió incómodo con su embarazo durante los ensayos de 'Cuestión de honor' en 1991.

La actriz estadounidense Demi Moore, de 62 años, aseguró que Tom Cruise se mostró “bastante incómodo” cuando ella llegó embarazada a los ensayos de la película Cuestión de honor, en 1991. La confesión surgió durante una conversación pública en el New Yorker Festival.

Moore se encontraba en el último trimestre de embarazo de su hija Scout LaRue, segunda de sus tres hijas con el actor Bruce Willis. La pareja, casada entre 1987 y 2000, también tuvo a Rumer y Tallulah.

El evento en el que la artista relató el comportamiento del protagonista de la saga Misión: Imposible ocurrió el domingo 26 de octubre. La actriz señaló que, aunque ella se sentía en buen estado físico, el malestar del actor era evidente durante los preparativos de la cinta.

El filme, dirigido por Rob Reiner y escrito por Aaron Sorkin, cuenta la historia de dos jóvenes abogados militares, interpretados por Cruise y Moore, que enfrentan un complejo juicio por la muerte de un soldado. El reparto también incluyó a Jack Nicholson.

Las grabaciones iniciaron en octubre de 1991, tres meses después de ese primer encuentro. Para entonces, Moore ya había dado a luz.

Durante la conversación, la actriz destacó que se preparó físicamente para el papel desde antes del parto. Incluso narró que el día en que se le rompió la fuente caminó por dos horas y media, recorrió 38 kilómetros en bicicleta y terminó la noche bailando en una discoteca de reggae. Su hija nació dos semanas y media antes de la fecha prevista.

Además, Moore celebró que pudo combinar la lactancia materna con los ensayos y las filmaciones. Afirmó que nunca consideró que tener un bebé fuera una limitación para su carrera.

Al referirse a esa percepción, indicó que la consideraba ilógica y que se propuso demostrar lo contrario. Reconoció que esta meta personal generó mucha presión para probar que podía mantener su desempeño profesional mientras cuidaba a su hija recién nacida.

Cuestión de honor recibió cuatro nominaciones a los premios Óscar en 1993, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Actor de Reparto para Jack Nicholson.

Actualmente, Demi Moore figura entre las actrices destacadas de la temporada, al haber sido nominada al Óscar como Mejor Actriz por su papel en The Substance (2024), producción que también le otorgó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz en Comedia o Musical en 2025.

