Premios Óscar 2026: siga aquí todos los detalles de la ceremonia

La gran fiesta del cine se realizará este domingo 15 de marzo con la gala de entrega de los premios Óscar 2026, a la cual llega la película Pecadores (Sinners) como la producción con más nominaciones.

La ceremonia será en el Dolby Theatre de Los Ángeles y Conan O’Brien volverá como presentador.

La gala de premiación de los Óscar 2026 se realizará este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y Conan O’Brien volverá como presentador. (Archivo)

La transmisión de la gala de los Óscar 2026 podrá verse en Latinoamérica por medio de la señal de streaming de HBO Max, a partir de las 4 p. m. hora de Costa Rica. Además, el canal de cable TNT también compartirá la señal de la ceremonia.

Los más nominados a los Óscar 2026

Pecadores llega a los premios postulada en los apartados mejor película, director, actor, actor de reparto, actriz de reparto, guion original, dirección de casting, fotografía, montaje, diseño de producción, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, efectos visuales, sonido, banda sonora original y mejor canción.

En segundo lugar del top de nominaciones se posicionó el thriller dirigido por Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra (One Battle After Another), con 13 nominaciones. Las cintas Frankenstein —del mexicano Guillermo del Toro—, Marty Supremo y la noruega Valor sentimental (Affeksjonsverdi) empataron con nueve postulaciones.

La película 'Pecadores' ('Sinners') llega a los Óscar 2026 como la más nominada. (Archivo)

En cuanto a las aspirantes a mejor película, la competencia es fuerte. En total se nominaron 10 producciones: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto (The Secret Agent), Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes (Train Dreams).

Como mejor director fueron postulados Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo), Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental) y Ryan Coogler (Pecadores).

En cuanto a los actores principales, se enfrentarán Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto).

Las actrices que luchan por ser la mejor son: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor sentimental) y Emma Stone (Bugonia).