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Premios Óscar 2026: siga aquí todos los detalles de la ceremonia

Este domingo 15 de marzo se entregarán los galardones. Aquí le presentamos los pormenores de la gala que celebra lo mejor del cine

Por Fátima Jiménez , Fiorella Montoya, y Jessica Rojas Ch.
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    La gran fiesta del cine se realizará este domingo 15 de marzo con la gala de entrega de los premios Óscar 2026, a la cual llega la película Pecadores (Sinners) como la producción con más nominaciones.








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    Premios ÓscarÓscar 2026
    Fátima Jiménez

    Fátima Jiménez

    Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

    Fiorella Montoya

    Fiorella Montoya

    Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

    Jessica Rojas Ch.

    Jessica Rojas Ch.

    Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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