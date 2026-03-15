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El día que Susan Sarandon fue declarada persona ‘non grata’ en los Óscar y luego regresó para ganar la estatuilla

La actriz Susan Sarandon fue vetada de los Óscar tras un discurso político en 1993. Dos años después regresó a la ceremonia y ganó mejor actriz

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Por O Globo / Brasil / GDA
La actriz Susan Sarandon fue vetada de los Óscar tras un discurso político en 1993. Dos años después regresó a la ceremonia y ganó el premio a la mejor actriz.
La actriz Susan Sarandon fue vetada de los Óscar tras un discurso político en 1993. Dos años después regresó a la ceremonia y ganó el premio a la mejor actriz. (AFP/AFP)







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