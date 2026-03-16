Premios Óscar 2026: Iron Man, el Capitán América y la tanga de ‘Magic Mike’ se robaron el show

En un momento gracioso durante los premios Óscar, el actor Robert Downey Jr. le llevó a su colega Chris la tanga que supuestamente usó Channing Tatum en 'Magic Mike'.

Los actores Robert Downey Jr. y Chris Evans subieron al escenario de los premios Óscar para presentar la categoría de mejor guion adaptado. Entre los gritos y aplausos del público, los artistas recordaron que se cumplen 14 años del estreno de la primera película de Los Vengadores (The Avengers).

Downey Jr., quien interpretó a Tony Stark (Iron Man), y Evans, quien dio vida a Steve Rogers (Capitán América), intercambiaron algunas bromas antes de entregarle la estatuilla a Paul Thomas Anderson por One Battle After Another.

Más tarde, también anunciaron el premio a mejor guion para Ryan Coogler por Sinners, no sin antes protagonizar un momento cómico cuando Downey le mostró a Evans una tanga que, según dijo, usó Channing Tatum en el filme Magic Mike. Tatum, desde el público, les pidió que le devolvieran la prenda, ya que “tenía que usarla para trabajar más tarde”.