Viva

Premios Óscar 2026: Iron Man, el Capitán América y la tanga de ‘Magic Mike’ se robaron el show

Los actores Robert Downey Jr. y Chris Evans protagonizaron un divertido momento en la ceremonia de los galardones a lo mejor del cine

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch., Fátima Jiménez , y Fiorella Montoya
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: (L-R) Robert Downey Jr. and Chris Evans speak onstage during the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
En un momento gracioso durante los premios Óscar, el actor Robert Downey Jr. le llevó a su colega Chris la tanga que supuestamente usó Channing Tatum en 'Magic Mike'. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Premios ÓscarÓscar 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.