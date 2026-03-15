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Costa Rica aparece en la lujosa bolsa de regalos de los nominados al Óscar

Viajes de lujo, tratamientos estéticos y curiosos obsequios forman parte de la exclusiva bolsa que reciben algunos nominados al Óscar

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Por Silvia Ureña Corrales
Los nominados a las principales categorías del Óscar recibirán una exclusiva bolsa de regalos valorada en más de $320.000
Los nominados a las principales categorías del Óscar recibirán una exclusiva bolsa de regalos valorada en más de $320.000 (AFP/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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