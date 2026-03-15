Costa Rica aparece en la lujosa bolsa de regalos de los nominados al Óscar

Los nominados a las principales categorías del Óscar recibirán una exclusiva bolsa de regalos valorada en más de $320.000

La temporada de premios en Hollywood no solo se caracteriza por las estatuillas doradas. También destaca por los exclusivos obsequios que reciben algunos nominados a los premios Óscar, cuyo valor supera este año los $320.000 por persona, incluído un regalo en Costa Rica, según información del diario español El País,

El paquete, conocido como Everyone Wins Nominee Gift Bag, se entregará a 25 nominados en las categorías de mejor actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto y mejor director.

Aunque no todos se lleven la estatuilla, recibirán una selección de productos y experiencias de lujo que funcionan como un premio de consolación, explicó el medio de comunicación.

La iniciativa es organizada por la empresa Distinctive Assets, dirigida por Lash Fary, quien desde hace casi 25 años coordina este tipo de regalos en grandes ceremonias. Según detalló al medio español, la estrategia también permite que celebridades conozcan nuevas marcas, pequeñas empresas y destinos turísticos.

Costa Rica forma parte de los exclusivos obsequios incluidos en la bolsa de regalos para nominados al Óscar.

Entre las experiencias ofrecidas destaca una estancia en una villa de lujo en Playa Hermosa, con capacidad para 18 huéspedes, siete habitaciones y personal completo que incluye chef, conductor y bartender, además de vistas a volcanes y al océano Pacífico.

Además de otros destinos como Ibiza, Sri Lanka o el Ártico en Finlandia.

Otro de los apartados más llamativos es el de tratamientos de belleza y procedimientos estéticos. Entre los beneficios se encuentran una lipoescultura en una clínica de Florida, $25.000 para gastar en consultas con un cirujano plástico en Manhattan, un tratamiento de elevación facial, servicios dentales en Beverly Hills y bonos para spas.

La bolsa también contiene numerosos productos de cuidado personal y bienestar, como cosméticos, suplementos, aceites antienvejecimiento, protectores solares, bebidas con própolis, alimentos y dispositivos de higiene dental.

La lista incluye además artículos diversos como un bolso vegano, termos, juegos de mesa, cámaras digitales, camisetas, chanclas ergonómicas y un set de maletas de una marca japonesa, señaló El País.

Uno de los elementos más curiosos es una sesión con un abogado matrimonial que permite elaborar un acuerdo prenupcial válido en los 50 estados de Estados Unidos. El paquete también ofrece servicios de diseño de interiores, retratos personalizados y herramientas para almacenar criptomonedas.

Este año también participa una empresa mexicana. Farmacias Similares aporta un kit de multivitamínicos acompañado por el personaje Doctor Simi, ícono popular en México.