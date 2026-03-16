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Premios Óscar 2026: ¿Cómo le fue al costarricense nominado en los galardones?

El editor de sonido Felipe Pacheco hizo historia al convertirse en el primer tico en recibir una postulación a los galardones

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Por Fiorella Montoya, Fátima Jiménez , y Jessica Rojas Ch.
Felipe Pacheco
El costarricense Felipe Pacheco asistió a la ceremonia de premiación de los Óscar este domingo 15 de marzo en Los Ángeles. (Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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