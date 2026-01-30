Felipe Pacheco, primer costarricense nominado al Óscar: ‘Si me lo decían hace tres años, me hubiera burlado’

Felipe Pacheco es oriundo de Piedades de Santa Ana. En su trabajo en Hollywood, dice llevar con orgullo su identidad costarricense.

Nunca antes en la historia un costarricense había sido despertado con la noticia de ser nominado al prestigioso y muy codiciado premio Óscar. Sin embargo, en la madrugada del 22 de enero del 2026, aún soñoliento y sorprendido, Felipe Pacheco constató que ese “sueño surrealista” se había convertido en realidad.

“Me di cuenta porque mi mamá me llamó muy temprano; me desperté asustado y la escuché gritando: ‘¡Felicidades!’ Sinceramente, todavía no me ha caído el veinte”, comentó Pacheco sobre ese sublime e inolvidable momento.

Este editor musical, quien radica en Los Ángeles, California, y es parte del círculo cercano de varios genios de la pantalla grande -como el afamado director Christopher Nolan y Ludwig Göransson-, ha demostrado que el talento tico no tiene límites ni fronteras. Su postulación a la estatuilla dorada, por su trabajo en la película Pecadores (Sinners, 2026), lo confirma.

La historia de Pacheco, quien por la misma película también consiguió una postulación a los premios Bafta, es poco común y muy inspiradora: ¿Cómo fue que un amante de la música salió de este pequeño país para codearse con gigantes de la industria cinematográfica?

La respuesta absoluta ni él mismo la conoce, pero con seguridad afirma que el éxito es un conjunto de tres ingredientes: “30% talento, 30% suerte y 40% personalidad”.

Es precisamente esa personalidad la que más sobresale. En una entrevista exclusiva con La Nación, realizada en medio de una agenda ajetreada entre sets de grabación y locaciones secretas, constatamos que, aunque su vida cambió drásticamente en tres años, él sigue siendo el mismo. Una mañana cualquiera, recién desayunado, Pacheco está a punto de irse a trabajar en un nuevo y apasionante megaproyecto fílmico, pero sin aspaviento alguno Felipe aún dice mae al hablar, cuenta chistes y mantiene la sencillez de quien no olvida sus raíces.

Aún incrédulo ante lo que sucede, Pacheco —quien es oriundo de Piedades de Santa Ana y graduado en guitarra jazz de Berklee College of Music— narra que su labor de editor musical es lo que hoy lo tiene bajo los reflectores.

“Este un trabajo de ‘muchos sombreros’. De forma directa:, el compositor escribe la música, a veces sin ver la película. Él me la manda y yo, usando mis instintos y conociendo su estilo, la edito junto al director mientras ellos preparan el corte final del filme. Soy el puente creativo y técnico entre el compositor y el director”, explicó sobre las características de su apasionante empleo.

La película 'Pecadores' ('Sinners') es la producción que le valió a Felipe Pacheco su candidatura al Óscar. En la imagen se muestra junto a Ludwig Göransson, músico de la cinta, y el director Ryan Coogler. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Trabajando como editor musical y más atrás como ingeniero de sonido, Pacheco ya ha acumulado basta experiencia en otros títulos de gran calado, entre ellos filmes como Oppenheimer, del mismo Nolan, Capitán América: Guerra Civil, Kong: Skull Island y Black Panther: Wakanda Forever, entre otros. Pero, aun así, la latente posibilidad de conquistar un Óscar no era algo que tuviera contemplado.

“Si usted me hubiera dicho eso hace tres años, que estaría nominado a un Óscar, me habría burlado. Es muy surrealista”, confiesa Felipe, tratando, todavía, de procesar el momento en que su madre le dio la noticia.

Fue precisamente su progenitora, doña Claudia, quien desde Costa Rica tendió el puente para que esta conversación fuera posible. Ella, quien califica a su hijo como “empunchado”, “talentoso” y, sobre todo, “buen chico”, nunca dudó de que su hijo llegara tan lejos. En cambio, él, a pesar de su trayectoria, todavía se pregunta cómo llegó a este momento de gloria.

“Yo crecí viendo las películas de Marvel y bromeaba con mis amigos de la universidad sobre trabajar ahí, pero no existía en mi mente la posibilidad real de que pasara, y mucho menos una nominación al Óscar. Eso no estaba ni en mi vision board”, bromea sobre la popular tendencia de manifestar deseos para el futuro.

Gracias a su formación en Berklee College of Music, Felipe Pacheco consolidó su carrera como editor musical, con la que hoy destaca con una histórica nominación al Óscar por 'Pecadores'. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Hoy, el sueño de este costarricense es el motor de muchos otros. Para él, más allá de la estatuilla, el verdadero premio está en el impacto que su nombre genera en Costa Rica, su tierra natal.

“Lo que más me llena es ver la reacción de la gente en redes sociales. Leer mensajes de personas que me dicen que ver mi nombre ahí los inspira a seguir sus propios sueños, definitivamente eso es lo que más me gusta. Nunca he sido un mae de premios, pero saber que esto motiva a otros es mi mejor reconocimiento”, afirmó.

Con la bandera de Costa Rica en el pecho

En los sets de Hollywood que ha pisado Pacheco, el ‘pura vida’ de Costa Rica se hace sentir. El tico lleva la bandera nacional bien pegada su pecho y se goza al constatar que su calurosa y atrayente personalidad le ha abierto caminos.

“A la gente le sorprende, les gusta un montón, ha sido una de las cosas que me ha ayudado; el tico es tuanis, tenemos personalidad... Además, el tico es tranquilo; hasta los hago reír, eso es muy diferente para la gente aquí”, comentó.

Además, asegura que quizá su historia de vida y el venir de un país tan pequeño, genera una clase de inspiración para sus colegas mayores, los cuales llevan años en esta gran y competitiva industria.

A pesar de su innegable talento, Felipe Pacheco afirma que el éxito como editor musical en Hollywood requiere un 40% de personalidad y de mantener la sencillez. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Un trabajo entre gigantes

En sus años en la meca del cine, Felipe se ha codeado con figuras que, al menos una vez en la vida, más de uno desearía tener cerca. Nombres como Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Hailee Steinfeld y Michael B. Jordan forman parte de las producciones donde el tico ha destacado. Sin embargo, el nombre de Christopher Nolan, una figura tan amada y tan temida en la industria, resuena especialmente en Felipe.

“Al principio mi relación con Chris fue muy profesional y un poco distante, porque yo era el nuevo en la industria, nadie sabía quién era yo. Recuerdo que Oppenheimer él fue no dudoso, sino muy cuidadoso con mi trabajo, allí nos empezó a ir muy bien y él empezó como a ser mi mentor de muchas cosas, porque se dio cuenta que yo no sabía algunas cosas de esta industria”, afirmó.

Ese retador inicio, al lado de Nolan, no estuvo exento de nervios. No solo se trataba de un afamado director de Hollywood, sino de un hombre cuya fama de perfeccionismo y exigencia le precede.

“Obviamente, yo le tenía pánico cuando empecé, porque había escuchado cuentos de él, pero poco a poco fuimos llevándonos bien, volviéndonos amigos”, relató.

“Como dije antes, con el tiempo él (Nolan) agarró una relación muy de mentoría conmigo y eso es muy inspirador. Aunque bueno, eso es una trampa, porque cree que siempre voy a trabajar con él, por más difíciles que sean sus proyectos..., pero es muy tuanis nuestra relación”, afirmó entre risas.

El reconocido director Christopher Nolan ha servido como mentor para Felipe Pacheco, brindándole consejos clave para su carrera de editor musical en la ruta hacia el Óscar. (JUSTIN TALLIS/AFP/ Cortesía LN/JUSTIN TALLIS/AFP/ Cortesía LN)

Pacheco explica que Nolan le ha enseñado a entender el “porqué” de las decisiones cinematográficas, dándole una visión privilegiada que trasciende su propia área.

“Eso me ayuda a mí un montón de cómo trabajar con otros directores, porque todos quieren ser como Christopher Nolan”, comentó.

Además, Felipe asegura que Nolan le ha hablado mucho de cómo manejar ciertas situaciones: “Por ejemplo, como cuando me nominaron, el mercadeo, a qué eventos asistir, con quién hablar, con quién no hacerlo. Ha sido una sorpresa para mí que él tenga esa confianza de decirme esas cosas”.

Aunque Felipe admite que no es el mayor fan de las grandes galas y el protocolo de las alfombras rojas, ya prepara su traje y corbata para la gran gala del Óscar, que se realizará 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre, en Hollywood. En ese majestuoso escenario, un tico, por primera vez en la historia, podría abrazar al siempre elegante, codiciado y muy esquivo Óscar. ¡Costa Rica, quizá vivamos una noche de película!