Felipe Pacheco, primer costarricense nominado al Óscar: ‘Si me lo decían hace tres años, me hubiera burlado’

En entrevista exclusiva con ‘La Nación’, el artista tico reveló la fórmula que lo llevó al éxito y habló sobre su vínculo con Christopher Nolan, a quien considera su gran amigo y mentor

Por Fiorella Montoya
Felipe Pacheco Bafta
Felipe Pacheco es oriundo de Piedades de Santa Ana. En su trabajo en Hollywood, dice llevar con orgullo su identidad costarricense. (Cortesía)







