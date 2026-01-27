¡Histórico! Costarricense es nominado a un premio Bafta a pocos días de su postulación al Óscar

La carrera de Felipe Pacheco en Hollywood inició como ingeniero de sonido de películas, actualmente es editor musical. Su trabajo le valió una nominación a los Óscar y otra a los Bafta.

El costarricense Felipe Pacheco, quien hace unos días se convirtió en el primer tico en ser nominado a los premios Óscar, recibió este martes 27 de enero otra gran noticia: fue postulado a los galardones cinematográficos Bafta.

Pacheco destacó junto a su equipo de trabajo en la película Sinners (Pecadores) en la categoría de mejor sonido, según confirmó la organización en sus redes sociales. Por esta misma producción y en el mismo apartado, el costarricense fue nominado a los Óscar.

Noticia en desarrollo.