Viva

¿Por qué Repretel interrumpió su cobertura en plenas elecciones? Conozca el motivo de la decisión

Durante una hora en la mañana de este domingo de votaciones en Costa Rica, Canal 6 transmitió un programa de entretenimiento

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Repretel Noticias Repretel Logo
Entre las 10 y las 11 a. m. de este domingo 1. ° de febrero, día de elecciones presidenciales en Costa Rica, Repretel apagó su cobertura en las urnas. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelElecciones 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.