¿Por qué Repretel interrumpió su cobertura en plenas elecciones? Conozca el motivo de la decisión

Entre las 10 y las 11 a. m. de este domingo 1. ° de febrero, día de elecciones presidenciales en Costa Rica, Repretel apagó su cobertura en las urnas.

La cobertura de los medios de comunicación costarricenses a las elecciones ha sido tradicionalmente una ardua labor con el fin de transmitirles a los ticos todos los pormenores de la fiesta democrática en nuestro país. Canales de televisión, radio, medios escritos y de Internet, así como plataformas digitales vuelcan por completo sus herramientas a este trabajo.

Es por esta razón que fue extraño que Repretel Canal 6, durante un tiempo esta mañana del 1.º de febrero, en plena jornada electoral, desviara su transmisión de las urnas y las noticias para proyectar un programa de entretenimiento.

Sin embargo, según Annette Mejías, gerente de mercadeo y relaciones públicas de Grupo Repretel, detrás del cambio de señal hubo un motivo muy importante: que los colaboradores del canal tuvieran oportunidad de ir a ejercer su derecho al voto.

Ante consulta de La Nación, Mejías explicó que Repretel dio cobertura a las elecciones desde las 5:50 a. m. de este domingo y que a eso de las 10 a. m. tomaron el breve descanso que se extendió por al menos una hora.

El periodista Randall Rivera, director de 'Noticias Repretel' está al frente del equipo de comunicación de Canal 6 en las elecciones de este 1. ° de febrero. (Archivo)

“Hay que rearmar temas con los equipos y darles espacio para votar. Fue un único espacio, un ratito en la mañana”, manifestó a las 11 a. m.

Mejías agregó que después de esa hora la cobertura no sufrirá más interrupciones y que por la tarde Repretel presentará dos programas especiales que preparó su equipo periodístico bajo la dirección de Randall Rivera, director de Noticias Repretel.

Se trata de Radiografía de Costa Rica y Radiografía de la campaña electoral. Después, se dará cobertura al desarrollo de los comicios hasta que se anuncien los resultados.