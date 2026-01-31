Repretel y Teletica tomaron polémica decisión en sus debates; este grupo donó trabajo para solucionarlo

El debate de Repretel se realizó el 27 de enero y el de Teletica el 29 del mismo mes.

Repretel y Teletica tomaron polémicas decisiones en sus respectivos debates presidenciales. Conscientes de la afectación que conllevaba esta medida, un grupo independiente se organizó y donó su trabajo para revertir esta situación.

El primer caso ocurrió este martes 27 de enero, en el debate de Canal 6, el cual no contó con intérprete de Lesco para la comunidad sorda de Costa Rica. Sin embargo, varios intérpretes unieron fuerzas y lograr realizar su propia transmisión en YouTube, traducida a lengua de señas.

Ignacio Álvarez, una de las personas involucradas en esta iniciativa, conversó con La Nación y contó los detalles detrás de esta movilización solidaria, que logró hacer más accesible el programa electoral de Repretel.

Según narró Álvarez, cuando se dio a conocer la ausencia de intérprete, él y varios miembros de la comunidad sorda discutieron al respecto y buscaron la forma de tomar acciones a través de la Asociacion Nacional de Sordos de Costa Rica (Anascor).

“La preocupación era creciente porque las votaciones son próximas y no tenemos suficiente información. Estábamos buscando entonces una manera de encontrar accesibilidad”, comentó.

Fue ahí cuando la intérprete Mariel León planteó la idea de hacer una transmisión espontánea que pudiera solventar el problema. Ignacio le ofreció su ayuda en el apartado técnico y contactaron a otras tres intérpretes: Flora Guzmán, Keiry León y Marina Protti.

“Las cuatro intérpretes sacrificaron su tiempo y dieron ese servicio de manera voluntaria. Fue algo muy satisfactorio porque la información se pudo transmitir. La comunidad sorda estaba muy satisfecha, muy contenta con la información”, relató el instructor de Lesco.

La intérprete de Lesco Mariel Leitón tuvo la idea de crear una transmisión independiente en el debate de Repretel. Ignacio Álvarez la secundó y apoyó con el apartado técnico. (Cortesía)

Por otra parte, Teletica tampoco contó con intérprete de Lesco en su señal televisiva; y únicamente lo hizo en las plataformas en línea. Álvarez recalcó que esto no deja de ser excluyente, tomando en cuenta que no todas las personas tienen acceso a internet o a dispositivos con dimensiones adecuadas para que la traducción resulte efectiva.

Otro punto en el que hizo hincapié es en que la televisora de La Sabana únicamente contrató a un intérprete, lo cual está contraindicado por lo extenuante que resulta esta labor durante varias horas y en un espacio tan activo como un debate.

“Los traductores orales tienen un trabajo de una demanda física y mental considerable; pero el intérprete de Lesco tiene una demanda aún mayor porque la estructura gramatical tiene que ser expresada de forma completa, de una manera visual”, detalló.

“Las cuatro intérpretes no solamente están haciendo un proceso mental laborioso y, al mismo tiempo, mantienen esa ética profesional todo el tiempo. Entonces, quiero felicitarles a las 4 por ese trabajo que hicieron”, agregó.

Las intérpretes Flora Guzmán, Keiry León y Melina Protti también donaron su trabajo en la transmisión. (Cortesía)

Este medio consultó a ambas empresas sobre la ausencia de intérpretes y las razones detrás de la decisión. Repretel se defendió diciendo que desde hace años tienen incorporado el Close Caption, un sistema de generación de subtítulos que puede activarse en los televisores.

“Con esto damos un servicio y beneficio a nuestras audiencias, aún mayor de lo establecido en el país y avalado por la Sala Constitucional”, respondió el canal.

Por su lado, Teletica únicamente reiteró que la interpretación Lesco podía verse en las plataformas Teletica.com, Facebook y Youtube.

‘No podemos disminuir a la comunidad sorda de esta manera’

El intérprete explicó que estas limitaciones de accesibilidad, justo en épocas electorales y entre llamados a ejercer el voto, promueven el abstencionismo y reducen a las personas sordas a tomar decisiones influidas por familiares o personas cercanas.

“Es como esperar moronas, en una situación en la que no nos están dando nada y estamos perdiendo. Las preferencias de nuestra familia son importantes, pero también nosotros necesitamos tener nuestros derechos individuales. La mayoría de nosotros va a votar y queremos que ese derecho se ejerza bien”, expresó el director del comité de LESCO de Anascor.

Al final de la transmisión, que acumula casi 2.000 reproducciones en YouTube, Ignacio Álvarez hizo un llamado a las televisoras a contratar intérpretes de Lesco. (Captura de video)

Además, hizo un llamado a que las empresas reflexionen sobre el cumplimiento adecuado de la ley de derechos de accesibilidad. Recuerda que algunos canales ponen recuadros muy pequeños o subtítulos poco legibles, lo cual desanima a las personas a consumir el contenido.

“Hemos tenido problemas para que se nos atienda y como minoría tenemos que seguir ejerciendo esa imagen, indicándoles que tienen que reflexionar, que se está perdiendo el tiempo. Tenemos que seguir luchando por esto, incluso por los recuadros y por esta accesibilidad que necesitamos todo el tiempo”, aseveró.

Finalmente, aclaró que en este caso la discriminación ocurrió en dos vías: primero, por la falta de accesibilidad, y en segundo lugar, por el hecho de que intérpretes tuvieran que donar un trabajo que debe ser correctamente remunerado por las empresas.

“No podemos disminuir a la comunidad sorda de esta manera. La accesibilidad tiene que darse con remuneración apropiada. Esta es una oportunidad para demostrar que el derecho a accesibilidad se debe dar completo”, concluyó.