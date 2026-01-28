Funcionaria de Repretel arrebata celular a periodista de ‘La Nación’ cuando entrevistaba a Laura Fernández

Una colaboradora de Repretel arrebató el teléfono a una periodista de La Nación que intentaba entrevistar a la candidata oficialista Laura Fernández. Vea el video

Una funcionaria no identificada del Grupo Repretel le arrebató el celular a una periodista de La Nación mientras intentaba entrevistar a la candidata del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, a la salida del Debate Total, organizado por Noticias Repretel y Monumental.

El incidente quedó registrado en un video en el que se observa a la periodista Fernanda Matarrita caminando junto a la escolta de Fernández, mientras le consultaba si exigiría la renuncia de su candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela, José Miguel Villalobos.

La pregunta surgió a raíz de que Ariel Robles, candidato del Frente Amplio, reveló que el aspirante, quien ejerce como abogado penalista, calificó como “normal” una relación sexual entre un adulto y una niña en una causa judicial ya resuelta.

En el material audiovisual se aprecia a la comunicadora enfocando a Fernández —quien omitió responder las consultas— y, acto seguido, el momento en que una persona le arrebata el teléfono celular.

En otro video, captado desde un ángulo distinto por otro periodista, se observa con mayor claridad a la funcionaria quitándole el dispositivo a la periodista, sin brindar explicaciones.

Tras lo ocurrido, Matarrita cuestionó la acción y solicitó una aclaración; sin embargo, no obtuvo respuesta.

La funcionaria que arrebató el teléfono no se identificó ni explicó su actuación.

Repretel abre procedimiento interno

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera ofreció disculpas expresamente a La Nación por lo ocurrido.

Rivera aclaró que la funcionaria no es periodista del medio, y aseguró que la empresa abrió un procedimiento interno para investigar lo sucedido.

“Estábamos garantizando la integridad de las candidaturas. Esa funcionaria, que no tiene nada que ver con lo editorial, cometió un error terrible, abrumada por la situación, e incluso estamos abriendo un procedimiento interno contra la colaboradora, que es lo que podemos hacer, porque claramente se equivocó”, afirmó Rivera.

“Se equivocó enormemente, porque la indicación de nosotros a las edecanas es que salieran con los candidatos y que las entrevistas eran afuera. Esa fue la única indicación que dijimos”, agregó.

Incidente ocurrió a la salida

La periodista Matarrita explicó que se encontraba junto a otros medios de comunicación en una sala contigua al foro donde se desarrollaba el debate.

Señaló que, minutos antes de concluir, funcionarios solicitaron despejar el espacio para recibir a los candidatos en la recepción; sin embargo, tanto personal de medios de campaña como representantes de la prensa pidieron permanecer para observar el cierre de la actividad.

Fue en ese contexto, a la salida de la candidata Fernández, cuando ocurrió el incidente. Tras lo sucedido en ese momento, un funcionario de apellido Hernández se acercó a ofrecer disculpas y justificó al señalar que: “es una muchacha joven”.