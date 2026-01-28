Política

Funcionaria de Repretel arrebata celular a periodista de ‘La Nación’ cuando entrevistaba a Laura Fernández

Una funcionaria de Repretel arrebató el teléfono a una periodista de La Nación que intentaba entrevistar a la candidata oficialista Laura Fernández, como quedó consignado en un video. Randall Rivera ofreció disculpas a La Nación por lo ocurrido.

Por Arianna Villalobos Solís
Elecciones 2026RepretelLaura Fernández
Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

